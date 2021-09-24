Похолодание до -8 градусов и мокрый снег прогнозируют в Алтайском крае

Над территорией Алтайского края установился высотный циклон. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае будет прохладно. В ночь на понедельник, 27 сентября, столбик термометра опустится до - 8 градусов. Об этом «Комсомольской Правде – Барнаул» рассказал ведущий синоптик алтайского Гидрмоетцентра Эдуард Болгов.

– Над территорией Алтайского края установился высотный циклон. В связи с этим в регионе возможны дожди, местами с мокрым снегом. В ночь на понедельник будет проходить холодный фронт, поэтому ночью местами столбик термометра опустится до отметки -8 градусов, – сказал Эдуард Болгов.

Он добавил, что днем во вторник, 28 сентября, незначительное потепление возможно в южных районах Алтайского края. Воздух может прогреться до +15 градусов

Подробный прогноз погоды

Суббота, 25 сентября

Ночью в регионе температура воздуха составит -2..+3 градусов. В отдельных районах небольшие, утром местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с

Днем в Алтайском крае прогнозируют +7...+12 градусов. В отдельных районах небольшие, местами по северу умеренные дожди. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Воскресенье, 26 сентября

Ночью в регионе температура воздуха составит -2...+3 градуса. Небольшие, местами умеренные дожди, с мокрым снегом. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае прогнозируют +3...+8 градусов. Небольшие, местами умеренные дожди. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Понедельник, 27 сентября

Ночью в регионе температура воздуха составит -3...+2 градуса, при прояснении до -8 градусов. Местами по востоку и предгорьям небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днем в Алтайском крае прогнозируют +5...+10 градусов. Местами по востоку и предгорьям небольшие осадки в виде дождя. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

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