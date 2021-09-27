Что грозит за продажу газовых баллончиков детям в Алтайском крае

В алтайском селе подросток умер после вдыхания газа из баллончика Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае расследуют уголовное дело после смерти 10-летнего мальчика в Мамонтовском районе, который надышался газом. Напомним, трагедия произошла 21 сентября. Известно, что пятеро детей купили газовый баллончик в одном из магазинов села, хотя несовершеннолетним не должны продавать такие товары по новому закону.

Депутаты краевого заксобрания на сессии 27 августа запретили продажу детям товаров, содержащих газ, в том числе зажигалок и баллончиков. Такие меры необходимо было принять, потому что среди подростков все более распространяется такой вид токсикомании, как сниффинг – вдыхание бытового газа. В крае уже несколько детей скончались от таких развлечений. Так, в апреле этого года 16-летний подросток решил подышать из баллончика и умер, а в феврале прошлого года при таких же обстоятельствах погибла 14-летняя школьница.

Но даже новый закон не помог в этот раз предотвратить трагедию. Подросткам удалось купить газовый баллончик. Когда десятилетний ребенок вдохнул газ, он упал и через некоторые время скончался.

– В ходе предварительного следствия предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики, а также правомерности продажи несовершеннолетним запрещенных к реализации предметов, – рассказала помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.

По идее, продавец, который продал несовершеннолетним запрещенный товар, должен понести ответственность. Однако, как поясняет алтайский юрист Сергей Веселых, санкции за это нарушение законодательством пока не предусмотрены.

– Ответственность за продажу газовых баллончиков, судя по всему, еще не внесли. Так как последние изменения в закон АК «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории АК» датированы июнем 2021 года (когда устанавливался запрет курения табака и пр. в общественных местах). Иными словами - запрет на продажу газовых баллончиков есть, а ответственности пока еще нет, – пояснил Сергей Веселых.

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