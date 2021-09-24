Бийчанка участвует в Международном конкурсе красоты «Мисс Офис» – 2021

Бийчанка – человек с активной жизненной позицией
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Жительница Бийска Валерия Гольцова вышла в полуфинал Международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис» 2021. Поддержать уроженку Алтайского края может каждый.
Финальное шоу - это яркое и масштабное мероприятие. 30 девушек со всего мира представляют свои компании и регионы. Их оценить компетентное жюри: руководители крупнейших компаний, политики, известные артисты.
– На конкурсе я представляю родной город Бийск и компанию «Специалист», в которой являюсь заместителем директора по маркетингу и тружусь 6-й год. Мне очень хочется, чтобы на международном уровне узнали о нашем городе-наукограде и развивающемся здесь предприятии. Тем более тема нынешнего конкурса - экология. Кто как не Алтайский край и производственная компания здоровой продукции достойны быть замеченными.
Бийчанка – человек с активной жизненной позицией. В 2014 году она победила в городском конкурсе красоты и талантов «Мисс Бийчанка», в прошлом году выиграла в московском кулинарном онлайн конкурсе от Оксаны Самойловой и известного шеф-повара.
– В свободное время я черпаю вдохновение на природе и восполняю ресурс среди гор. Участвую в рекламных съемках. Активно занимаюсь социальной деятельностью и помогаю нашему городу стать лучше. Считаю, что в жизни нет ничего невозможного. А все границы лишь в нашей голове. Главное сила мысли и искренняя вера в себя. Поэтому ставлю цели и всегда достигаю их, – сказала Валерия Гольцова.
Чтобы попасть в финал конкурса «Мисс Офис» нужно войти в топ 30 участниц. Для этого следует пройти интернет-голосование, которое проводят с 20 сентября по 10 октября. Голосовать можно каждый день.
Как проголосовать:
– зайти на сайт www.missoffice.org
– в разделе участниц найти - Валерию Гольцову и нажать «голосовать»
– чтобы голос был учтен, нужно выбрать еще две понравившиеся девушки
– выбрав трех участниц, нужно нажать кнопку «подтвердить»
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