Бийчанка участвует в Международном конкурсе красоты «Мисс Офис» – 2021

Бийчанка – человек с активной жизненной позицией Фото: из архива героя публикации

Жительница Бийска Валерия Гольцова вышла в полуфинал Международного конкурса красоты среди офисных сотрудниц «Мисс Офис» 2021. Поддержать уроженку Алтайского края может каждый.

Финальное шоу - это яркое и масштабное мероприятие. 30 девушек со всего мира представляют свои компании и регионы. Их оценить компетентное жюри: руководители крупнейших компаний, политики, известные артисты.

– На конкурсе я представляю родной город Бийск и компанию «Специалист», в которой являюсь заместителем директора по маркетингу и тружусь 6-й год. Мне очень хочется, чтобы на международном уровне узнали о нашем городе-наукограде и развивающемся здесь предприятии. Тем более тема нынешнего конкурса - экология. Кто как не Алтайский край и производственная компания здоровой продукции достойны быть замеченными.

Бийчанка – человек с активной жизненной позицией. В 2014 году она победила в городском конкурсе красоты и талантов «Мисс Бийчанка», в прошлом году выиграла в московском кулинарном онлайн конкурсе от Оксаны Самойловой и известного шеф-повара.

– В свободное время я черпаю вдохновение на природе и восполняю ресурс среди гор. Участвую в рекламных съемках. Активно занимаюсь социальной деятельностью и помогаю нашему городу стать лучше. Считаю, что в жизни нет ничего невозможного. А все границы лишь в нашей голове. Главное сила мысли и искренняя вера в себя. Поэтому ставлю цели и всегда достигаю их, – сказала Валерия Гольцова.

Чтобы попасть в финал конкурса «Мисс Офис» нужно войти в топ 30 участниц. Для этого следует пройти интернет-голосование, которое проводят с 20 сентября по 10 октября. Голосовать можно каждый день.

Как проголосовать:

– зайти на сайт www.missoffice.org

– в разделе участниц найти - Валерию Гольцову и нажать «голосовать»

– чтобы голос был учтен, нужно выбрать еще две понравившиеся девушки

– выбрав трех участниц, нужно нажать кнопку «подтвердить»

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