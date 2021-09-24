Юному барнаульцу подарили поездку на «Вечерний Ургант»

Семен в гостях у "Вечернего Урганта" (фото: предоставлено проектом "Михутка")

Волонтерский благотворительный проект «Михутка» подарил глухому мальчику из Барнаула поездку на программу «Вечерник Ургант».

Мечты у детей бывают разные: одни хотят новую игрушку, другие – сходить в зоопарк или на любимый мультфильм, а вот мальчик Семен из Барнаула спал и видел, как бы попасть в Останкино на шоу «Вечерний Ургант». Создатели волонтерского проекта «Михутка» решили помочь ему осуществить заветную мечту, сообщают в фонде.

Вместе с Семеном в Москву отправился и главный символ проекта – Мишка. Почетных гостей встречали прямо в аэропорту столицы. Далее их отвезли на туристический маршрут: показали Красную и Манежную площадь, легендарную телевышку и только после этого завели в то самое здание на Академика Королева, где находится студия «Вечернего Урганта».

Там мальчика лично встретил соведущий Ивана Урганта Дмитрий Хрусталев. Как правило, именно он первый появляется на съемочной площадке перед записью и развлекает публику. Не отказал он и сейчас. Дмитрий с удовольствием проводил Семена по телецентру, показал гримерки, рассказал о том, как проходит передача и куда не стоит заходить.

- Напротив нашей находится студия «Давай поженимся», но не надо туда ходить, - шутит Хрусталев во время прогулки по этажу.

Конечно, непосредственно в студии «Вечернего Урганта» категорически запрещено снимать даже когда процесс работы не идет, но для барнаульцев сделали небольшое исключение. Кроме того, Семену даже разрешили посидеть на месте для звездных гостей и сфотографироваться на память. А уже после появился и сам Иван, который также пообщался с Семой и сделал совместный кадр.

Еще одна мечта юного барнаульца исполнена. А что может быть лучше улыбки ребенка?

Михутка в детской краевой больнице Фото: Олег УКЛАДОВ

Кстати, буквально на днях Михутка провел еще одну очень необычную акцию: сотрудники отряда «СОБР» Росгвардии облачились в костюмы медведей и на альпинистском снаряжении спустились к пациентам детской краевой больницы. Они, как волшебники, приветствовали малышей через окна и дарили им не только радостные моменты, но и подарки. Их, в частности, помогали собирать сотрудники следственного комитета и прокуратуры.