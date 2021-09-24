Выборы в АКЗС-2021: кто прошел в новый парламент Алтайского края

Выборы признаны состоявшимися Фото: Олег УКЛАДОВ

По итогам прошедших выборов алтайский парламент пополнится новыми лицами. Вместо прежних четырех фракций в новом составе АКЗС будет пять. Свои места отвоевали «Коммунисты России». Коммунистической партии на выборах в региональный парламент по голосам избирателей удалось обогнать даже ЛДПР. За бортом заксобрания оказалось «Яблоко» – партия не набрала необходимый минимум для прохождения в парламент.

Как пояснили в краевом избиркоме, выборы признаны состоявшимися, а их результаты – действительными. Общая явка на выборы по краю составила 39,75%. По результатам голосования места по партийным спискам в АКЗС распределились следующим образом:

«Единая Россия» – 34,33% (12 мест);

КПРФ – 24,04% (9 мест);

«Справедливая Россия – За правду» – 13,68% (5 мест);

«Коммунисты России» – 12,08% (4 места);

ЛДПР – 10,72% (4 места);

«Яблоко» – 1,71% (0 мест).

По краевому избирательному округу избрано 34 кандидата. Часть победителей откажется от своих мест и передаст мандаты однопартийцам

«Единая Россия»:

Виктор Томенко (откажется от мандата)

Александр Романенко

Виктор Зобнев (откажется от мандата, станет сенатором)

Петр Боос

Алексей Кривенко

Максим Банных

Николай Данилин

Александр Лазарев

Артем Сафонов

Антон Васильев

Александр Траутвейн

Юлия Фролова

КПРФ:

Мария Прусакова (откажется от мандата, станет депутатом Госдумы)

Андрей Кривов

Вячеслав Початов

Татьяна Грошева

Александр Ткачев

Михаил Зайцев

Александр Волобуев

Людмила Мухортова

Владимир Белкин

«Справедливая Россия – За правду»

Александр Терентьев (откажется от мандата, станет депутатом Госдумы)

Людмила Суслова

Александр Молотов

Евгения Боровикова

Александр Николайчик

«Коммунисты России»

Максим Сурайкин (откажется от мандата)

Сергей Матасов

Сергей Малинкович

Кирилл Сорокин

ЛДПР:

Владимир Жириновский (откажется от мандата)

Владимир Семёнов

Сергей Булаев

Ирина Шудра

В выборах по одномандатным округах партии КПРФ и «Единая Россия» почти поровну поделили округи на выборах в Алтайское краевое заксобрание. Коммунисты одержали победу на 15 округах, 19 досталось «ЕР». Как говорил во время «Ночи выборов 2021» в «Сибирской медиагруппе» спикер АКЗС Александр Романенко, такие результаты связаны с протестным голосованием и трендом на КПРФ.

Победители по округам в АКЗС:

Ксения Белоусова (ЕР) – 34,67%;

Сергей Кожемякин (КПРФ) – 34,89%;

Денис Голобородько (ЕР) – 50%;

Сергей Серов (ЕР) – 51,39%;

Пётр Тютюнников (КПРФ) – 42,7%;

Игорь Панарин (ЕР) – 35,43%;

Наталья Зимина (КПРФ) – 39,7%;

Ирина Солнцева (ЕР) – 48,52%;

Юрий Матвейко (ЕР) – 43,88%;

Анатолий Вытоптов (ЕР) – 49,36%;

Павел Митрофанов (КПРФ) – 35,5%;

Максим Кочев (ЕР) – 41,68%;

Владимир Лещенко (ЕР) – 51,38%;

Александр Демин (ЕР) – 47,37%;

Дмитрий Рождественский (КПРФ) – 30,92%;

Вячеслав Лаптев (КПРФ) – 27,8%;

Вадим Смагин (ЕР) – 58,47%;

Сергей Приб (ЕР) – 35,7%;

Иван Мордовин (ЕР) – 38,57%;

Александр Локтев (ЕР) – 32%;

Иван Нифонтов (ЕР) – 31,56%;

Владимир Громов (КПРФ) – 33,46%;

Сергей Писарев (ЕР) – 38,87%;

Дмитрий Моисеев (КПРФ) – 32,42%;

Игорь Галкин (КПРФ) – 32,71%;

Антон Арцибашев (КПРФ) – 34,83%;

Елена Хрусталева (КПРФ) – 43,2%;

Юрий Кропотин (КПРФ) – 38,46%;

Татьяна Ильюченко (ЕР) – 33,99%;

Андрей Абрамов (ЕР) – 30,8%;

Григорий Бахтин (ЕР) – 36,6%;

Надежда Дрюпина (КПРФ) – 38,24%;

Вероника Лапина (КПРФ) – 40,61%;

Людмила Клюшникова (КПРФ) – 31,12%.

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