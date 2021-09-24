Последние новости Алтая на 24 сентября 2021 года: открытие Старого моста, нехватка медиков и новый глава фракции КПРФ

Мост был закрыт на ремонт еще в январе прошлого года Фото: УПРДОР «Алтай»

Мы собрали последние новости Алтая на 24 сентября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

СТАРЫЙ МОСТ

С 20 октября в Барнауле запускают движение по Старому мосту. Как сообщил начальник ФКУ Упрдор «Алтай» Анатолий Волков рассказал на встрече с главой региона Виктором Томенко, сейчас специалисты завершают ремонт моста и готовят переправу к открытию.

Мост был закрыт на ремонт еще в январе прошлого года.

ДЕФИЦИТ КАДРОВ

Алтайскому краю не хватает больше 650 врачей и почти 800 среднего медперсонала. Укомплектованность врачей по краю составляет 67,9 %, среднего персонала - 77,4 %, однако достаточно много медиков – люди пенсионного возраста. В связи с этим губернатор Виктор Томенко призвал Минздрав начать активную работу по поиску кадров.

- Мы с вами видим, что в наших государственных учреждениях всего 8058 врачей, а надо было бы иметь примерно на 1,5 тысячи больше. А среднего медицинского персонала у нас 21200, округляя, а надо бы иметь 25200, то есть на четыре тысячи надо наращивать, это десятки процентов, - пояснил глава региона.

НАЗНАЧЕНИЕ В КПРФ

Глава алтайских коммунистов Мария Прусакова назвала имя нового руководителя фракции КПРФ в краевом парламенте. По её словам, место займет Александр Ткачев. Он выиграл выборы в этом году, и официально будет назначен после первой сессии.

К слову, сама Прусакова отправится в Москву. На выборах в сентябре она выиграла выборы в Госдуму по Рубцовскому округу.