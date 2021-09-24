На Алтае рыбак обнаружил человеческие останки на берегу Катуни

Правоохранители проводят проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

В Онгудайском районе Республики Алтай на берегу реки Катунь рыбак наткнулся на скелетированные останки человека, сообщает Следком региона.

По предварительным данным, 65-летний уроженец Онгудайского района, который сейчас постоянно живет в Кемеровской области, рыбачил на левом берегу реки Катунь. В песке в урочище «Каянча» он обнаружил скелетированные останки человека. На следующий день мужчина обратился полицию и рассказал о страшной находке.

Прибывшие на берег реки правоохранители осмотрели и изъяли череп и кости. Сейчас следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

– По изъятым объектам назначено производство судебных экспертиз: медицинской, дактилоскопической и генотипоскопической. Организовано проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности человека, скелетированные останки которого обнаружены и изъяты, – резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в барнаульском коттеджном поселке Солнечная Поляна в сентябре прошлого года обнаружили два человеческих черепа. Они были аккуратно завернуты в клетчатую рубашку и закопаны на противопожарном участке

По словам криминалистов, сами по себе кости могут храниться долго, поэтому возраст захоронения «на глаз» не определишь. Но даже спустя много лет из них можно выделить ДНК. Кожа, внутренние органы и прочее может истлеть очень быстро – за год или полтора в зависимости от условий.

Кроме того, в апреле 2021 года в парке Юбилейном краевой столицы двое школьников обнаружили скелет. Они попросили 43-летнего мужчину вызвать полицию. У скелета не было костей рук. Останки лежали в русле реки Пивоварки в пяти метрах от берега. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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