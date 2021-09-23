На сколько повысятся тарифы на отопление в Барнауле и Рубцовске

Власти уверяют, что местами плата вовсе не поднимется Фото: Анна СЕМИНА

Недавно в подъездах барнаульских многоквартирных домов появились объявления о том, что с 1 октября отопление подорожает на 12%. Однако в краевом управлении по тарифам заверили, что на самом деле рост стоимости будет не такой значительный.

При этом региональные власти подчеркивают, что инициатива пересмотреть тарифы идет не от них, а от федералов: 17 августа было издано постановление правительства РФ, согласно которому, не позднее 4 сентября текущего года необходимо было переустановить предельные цены в случае, если они были утверждены со снижением к предыдущему году. А в алтайских городах Барнауле и Рубцовске как раз во втором полугодии цены за тепло были прописаны ниже, чем в первом полугодии 2021 года.

- Однако трактовать изменения цены как повышение на 12 % некорректно, так как это отношение двух предельных цен, которые по факту применяться не будут, - поясняют в краевом управлении по тарифам.

Так, если в прошлом отопительном сезоне потребители АО «Барнаульская генерация» платили по цене 1991,52 руб./Гкал, то с 1 октября им придется отдавать уже 2 105,44 рубля. То есть прибавка составит 5,7% или 112,92 руб./Гкал по отношению к цене, действовавшей в предыдущем отопительном периоде.

- Это значительно ниже, чем предельно допустимый рост платы граждан для г. Барнаула, - заверяют в ведомстве.

Между тем в четырех («Теплоснаб», «Авиапредприятие Алтай», «Газтеплоснаб», «АлтайТеплоСнаб») из 15 систем теплоснабжения города Барнаула стоимость вообще останется на уровне 2020 года.

Что касается Рубцовска, то в данном случае с 1 октября предельная цена на тепловую энергию установлена на уровне 2 425,76 руб./Гкал (+72,09 рубля), но вероятно, в квитанциях будут иные цифры.

- Однако жители Рубцовска не оплачивали и не будут оплачивать отопление и подогрев горячей воды по предельным ценам. Реальная оплата в предыдущем отопительном сезоне производилась по цене 2 187,40 руб./Гкал, а с 1 октября она вырастет на 79,03 руб./Гкал или 3,6% до 2 266,43 руб./Гкал, строго в соответствии с прогнозом инфляции на 2021 год, - говорят в управлении тарифами.

В целом же энергетики считают, что поднимать панику не имеет смысла, якобы рост не такой значительный, каким кажется на бумагах, к тому же многие котельные и не планировали докидывать ценник до предельного уровня.

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