Алтайские пограничники задержали женщину с распечатанным на цветном принтере паспортом

Возбуждено уголовное дело. Фото: пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю

Алтайские пограничники задержали на границе жительницу Узбекистана с поддельным паспортом. Она пыталась незаконно уехать в Казахстан, но на пропускном пункте распечатанный на принтере документ не удовлетворил проверяющих. Хотя, как рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону, этим фальшивым паспортом женщина пользовалась уже несколько лет.

– В результате проверки установлено, что задержанная в 2010 году законно въехала в Россию по своим действительным документам, удостоверяющим личность. Проживая на о. Сахалин указанная гражданка потеряла свой паспорт, однако, не желая тратить время на их восстановление, приобрела поддельные документы на чужие установочные данные, – рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ.

С качеством поддельного паспорта изготовитель особо не заморачивался. Он распечатан на обычной офисной бумаге, а защитные элементы сымитированы с помощью цветной фольги.

На данный момент по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Пересечение границы Российской Федерации без действительных документов на право выезда». Женщине грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей либо принудительные работы на срок до двух лет. Также будет решаться вопрос о депортации иностранки из РФ.

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