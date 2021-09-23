Алтайский губернатор Томенко раскритиковал краевой Минздрав из-за нехватки врачей

Он сказал, что региону нужны амбициозные планы по улучшению ситуации Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на заседании правительства 22 сентября призвал краевой минздрав активнее искать кадры и предложить новые механизмы для решения этой проблемы. Ежегодно регион теряет больше медиков, чем трудоустраивает.

Сколько медиков в Алтайском крае

Медицинскую помощь жителям Алтайского края оказывают более 8 тыс. врачей и свыше 21 тыс. средних медицинских работников. Укомплектованность врачебных должностей по краю составляет 67,9 %, среднего персонала - 77,4 %. Большое число действующих медиков трудятся в пенсионном возрасте

Ранее мы писали о том, что профильным учреждениям Алтайского края не хватает более 650 врачей и около 800 сотрудников среднего звена. Наиболее востребованные специалисты: терапевты, педиатры, анестезиологи, гинекологи, хирурги, неврологи, травматологи.

Кроме того, есть потребность в кадрах скорой медицинской помощи, фтизиатрической, патологоанатомической и судебно-медицинской служб. В период пандемии усилилась необходимость в инфекционистах, пульмонологах и эпидемиологах.

Дмитрий Попов Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Как решают проблему

В минздраве края отметили, что привлечение кадров в отрасль - колоссальная работа. Ежегодно увеличивается количество прибывших на работу специалистов, но отток намного выше.

– Значительная доля увольнений связана с выходом на пенсию, так же в 2020 году специфическим фактором оттока медицинских работников стала новая коронавирусная инфекция COVID-19. Кроме того для края в целом характерна миграционная убыль населения, – подчеркнули в ведомстве.

Дмитрий Попов, министр здравоохранения Алтайского края, рассказал, что стимулировать молодых специалистов к трудоустройству в отдаленных территориях удается благодаря таким программам как «Земский доктор» и «Сельский фельдшер». За время их реализации в отрасль привлекли 1275 врачей и 251 фельдшера.

Кроме того, для привлечения кадров увеличивают число мест для целевого набора.

– В 2021 году прогнозируется 45 % трудоустройства выпускников специалитета, остальной контингент преимущественно поступает в ординатуру для дальнейшего обучения. Прогноз трудоустройства ординаторов составляет 98 %, среди причин нетрудоустройства ординаторов - уход в частную сеть и выезд за пределы региона, – отметил глава минздрава

«Не вижу свет в конце тоннеля»

Губернатор Виктор Томенко отметил, что у него осталось «тревожное состояние» после выступления докладчиков.

– Мы с вами видим, что в наших государственных учреждениях всего 8058 врачей, а надо было бы иметь примерно на 1,5 тысячи больше. А среднего медицинского персонала у нас 21200, округляя, а надо бы иметь 25200, то есть на четыре тысячи надо наращивать, это десятки процентов, – сказал губернатор.

Он также отметил, что врачи продолжают уходить из профессии, а власти пытаются этот отток компенсировать

– И пока слабо компенсируем: год от года количество врачей уменьшается. И уменьшается оно быстрее, чем уменьшается количество жителей края. Интересные принимаемые меры, но они дают единичные приросты. Я почему с тревогой говорю обо всем – я не вижу свет в конце туннеля, мы с вами только пытаемся удержать ситуацию на плаву, а ее же надо разрешать. Если мы будем делать одно и то же, что мы делаем последние годы, мы будем и получать одно и то же. Нам надо что-то менять в этих подходах. И я пока не услышал, что мы такого прорывного можем предложить. И в этом проблема, – подчеркнул Виктор Томенко.

Губернатор добавил, что региону нужны амбициозные планы по улучшению ситуации.

– И этот вопрос надо было сегодня обсуждать в правительстве. Мы должны сказать спасибо отрасли за то, что она делает, но этого недостаточно. Мы как правительство не можем быть удовлетворены этой работой. Мы должны потребовать от здравоохранения амбициозных планов и программ, которые позволят преодолеть эту ситуацию в обозримом будущем, – резюмировал глава региона.

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