«Эвалар» совместно с блогерами и журналистами проводит научную экспедицию на Алтае

Фотоархив Национального парка «Сайлюгемский

22 сентября стартовала исследовательская экспедиция, организованная компанией «Эвалар» совместно с журналистами и членами Русского географического общества, а также блогерами - амбассадорами проекта «Блог-туры России». Экспедиция отправилась в национальный парк «Сайлюгемский» на Алтае.

Основная миссия совместного экологического проекта – проведение важных для национального парка «Сайлюгемский» научно - исследовательских работ по сохранению краснокнижных растений-эндемиков и представителей животного мира парка, которые занесены в Красную книгу. Экспедиция продлится семь дней и позволит всем больше узнать об уникальном и хрупком природном мире Алтая, который признан одним из самых экологически-чистых мест на территории России.

Участников экспедиции ждут не только наблюдения за уникальной природой Алтая, его растительными эндемиками, не встречающимися нигде больше в мире, дикими животными, но также восхождения по горным тропам, изучение быта и жизненного уклада местных жителей – современных потомков скотоводов-кочевников.

Цель совместного проекта национального парка «Сайлюгемский», Горно-Алтайского государственного университета и компании «Эвалар» - проведение масштабных научно-исследовательских работ, посвященных сохранению уникальных растений-эндемиков и краснокнижных животных Алтая.

«Эвалар» не случайно поддерживает научно-исследовательские программы в национальном парке «Сайлюгемский». Алтай – родина компании, поэтому забота об этом регионе, восстановление его природного потенциала - социальная миссия компании.

Первая работа посвящена исследованию условий произрастания целебных растений-эндемиков Алтая, внесенных в Красную книгу, таких как красная щетка и золотой корень (или родиола розовая). Родиола розовая в народе известна как золотой корень. Свое название «золотой корень» растение получило по корневищу, которое имеет цвет бронзы и является хранилищем целебных микроэлементов. Издавна считается, что оно обладает мощными адаптогенными свойствами, которые помогают легче справляться со стрессовыми ситуациями, физическими и эмоциональными нагрузками. Интересный факт, что протяжении ряда лет агрономы компании «Эвалар» разрабатывали методики агротехники родиолы розовой и научились выращивать ее в культуре! Красная щетка (или родиола холодная) является вторым растением, фонд которого предстоит изучить и увеличить научным сотрудникам парка. Данный эндемик входит в состав фиточев, сборов, отваров и настоев, которые традиционно применяются для лечения различных гинекологических заболеваний. Тема женского здоровья на протяжении многих лет входит в круг научных интересов компании «Эвалар».

Вторая научно-исследовательская работа посвящена редким алтайским горным баранам аргали, которые также занесены в Красную книгу, - а точнее исследованию мест, где они обитают. На территории Национального Парка «Сайлюгемский» зарегистрированы крупнейшие на Алтае и Российской Федерации стада аргали. Для сохранения этого вида большую роль играет оптимальное использование имеющихся пастбищных ресурсов, а также проведение охранных мероприятий, т.к. эти животные являются желанным трофеем для браконьеров.

Журналистам и блогерам предстоит попасть в один из самых труднодоступных уголков России и понаблюдать за работой ученых и экологов по исследованию и сохранению растений-эндемиков, а также увидеть своими глазами места обитания редких видов животных, занесенных в Красную книгу России и Алтая.

Во время охранных мероприятий на внедорожниках и пеших прохождений по экотропам участники экспедиции смогут наблюдать за повадками диких животных, проверят фотоловушки и, конечно, получат непередаваемые ощущения от первозданной гармонии природы.