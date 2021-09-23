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Общество23 сентября 2021 3:30

Последние новости Алтая на 23 сентября 2021 года: смертельный газ, повышение цен на проезд и скелет в реке

Рассказываем последние новости Алтая на 23 сентября 2021 года
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Региональное МВД назначило доследственную проверку по факту обнаружения человеческих останков

Региональное МВД назначило доследственную проверку по факту обнаружения человеческих останков

Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости Алтая на 23 сентября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале

Гибель ребенка от газа

В одном из сел Мамонтовского района погиб 10-летний ребенок после того, как подышал бытовым газом из баллончика.

Компания подростков купили газовый баллончик с бытовым газом в одном из магазинов села. Дети пошли в заброшенное здание. Когда десятилетний ребенок вдохнул газ, он упал и через некоторое время скончался. Медики не успели его спасти.

Просьба повысить цены на проезд

Барнаульские перевозчики обратились в администрацию города с предложение вновь рассмотреть вопрос о повышении цен на проезд. Перевозчики объясняют свое требование ростом инфляции, повышением цен на топливо и смазочные материалы. Также они обосновывают рост тарифов необходимостью увеличения заработной платы сотрудников.

Скелет в реке

В Республике Алтай на берегу Катуни рыбак обнаружил человеческие кости. Полицейские провели осмотр и изъяли череп и кости скелета. Сейчас региональное МВД назначило доследственную проверку по факту обнаружения останков. Специалисты проведут геномную экспертизу, по результатам которой будет установлена личность человека.

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