Барнаульские перевозчики снова попросили поднять тариф на проезд

Перевозчики не уточняют на сколько хотят повысить проезд Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульские перевозчики обратились в администрацию города с предложение вновь рассмотреть вопрос о повышении тарифа на перевозку пассажиров. Об этом сообщают в мэрии.

Речь идет о перевозках по регулируемому тарифу. Для того чтобы пересчитать все затраты, необходимо ознакомиться с документальным обоснованием.

- Соответствующие документы ООО «Евробус плюс» и МУП «Горэлектротранс» направили в администрацию города, - уточняют в мэрии.

Перевозчики делают упор на то, что повысить стоимость билетов необходимо из-за роста инфляции, цен на топливо и смазочные материалы. Кроме того, обслуживание и ремонт транспорта также бьет по карману организаций. Требуется и увеличение заработной платы сотрудников. Дополнительными расходами стали и увеличенные тарифы на коммунальные услуги.

- В соответствии с порядком рассмотрения и с учетом высокой социальной значимости данного вопроса городским комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности будет проведена экспертиза предоставленных в документах данных, которая включает анализ пассажиропотока, оценку затрат транспортных предприятий города и разработку оптимальной линейки тарифных планов, - подчеркивают в администрации города.

После экспертизы, вопрос об изменении тарифов будет поднят на заседании Координационного совета по ценообразованию.

Стоит напомнить, что стоимость проезда в общественном транспорте держится на прежнем уровне с января 2019 года. О повышении уже несколько раз говорили и даже назывались конкретные суммы. Даже минувшим летом владельцы маршруток ссылаясь на то, что обновили подвижной состав уже объявляли о повышении стоимости провоза пассажиров и багажа. Однако власти города настояли на отмене и перенесли все на осень. Осень наступила и теперь жители краевой столицы опасаются, что плата все же вырастет.

Отметим, в настоящее время автобусы и электротранспорт перевозят пассажиров за 23 рубля, маршрутки за 25.

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