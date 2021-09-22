На 12% может вырасти плата за отопление в Барнауле и Рубцовске

Решение о пересмотре тарифа приняли 17 августа Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 октября в Барнауле и Рубцовске может подняться оплата за отопление. Такое постановление было опубликовано на сайте Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов, сообщает «Банкфакс».

- В соответствии с принятыми еще 1 сентября решениями, максимальную стоимость гигакалории существенно поднимут в Барнауле и Рубцовске. Соответствующая информация была опубликована на сайте Управления, - пишет издание.

При этом, публично население не было оповещено. Об этом стало известно только из социальных сетей потребителей. В качестве обоснования для пересмотра предельного уровня цен за тепловую энергию Управление указывало постановление правительства РФ от 17 августа 2021 года. Новый тариф должен начать действовать уже с 1 октября.

Вообще, цены на услуги ЖКХ меняются два раза в год: 1 июля и 1 января. Но в середине текущего года произошло что-то удивительное: отопление для абонентов «Барнаульской генерации» подешевело на 100 с лишним рублей. И вот теперь придется расплачиваться за «подарок судьбы». Отныне генерация вправе выставить счет за одну гигакалорию (с учетом НДС) максимально 2113,93 рублей. Но тут стоит отметить, что это предельная цена и теплоснабжающая организация вправе сдерживать рост платы и не повышать его до такого уровня. В среднем же отопление вырастет на 12%.

Что касается Рубцовска, то, к примеру, «Южной тепловой станции» АО «Рубцовский теплоэнергетический комплекс» рост произошел до 2425,76 рублей. И это только одна позиция. Максимально могут заплатить потребители ООО «Компания теплоснабжения» - до 2545,06 рублей за гигакалорию.

А тем временем в краевой столице только-только начали включать отопление. По данным на первые сутки, в Барнауле радиаторы подключили в 28 школах из 87, в 11 учреждениях дополнительного образования из 20 существующих, а также в 98 детских садов (всего 155), в 34 объекта здравоохранения (всего 144) и в 737 многоквартирных домов (всего 3069). Наладка оборудования и гидравлических режимов будет продолжаться около двух недель. Если после этого сроки отопление так и не появится у вас дома, то стоит обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, либо в диспетчерские при администрациях районов Барнаула.

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