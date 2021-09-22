Алтайский минздрав: Вакцину против гриппа одобрили для всех возрастов

Прививочная кампания продлится до 1 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Иммунизацию населения противогриппозой вакциной «Ультрикс Квадри» одобрили для всех возрастов. О подробностях ее применения рассказали в Министерстве здравоохранения Алтайского края.

Напомним, ранее вакцина допускалась к использованию взрослого населения от 18 до 60 лет. При этом особый акцент был сделан на потенциальные группы риска: часто болеющих ОРЗ и ОРВИ, специалистов медицинской отрасли, образования и сферы услуг. Теперь же допустимо применять препарат даже для детей с шести месяцев жизни, а также для защиты иммунитета подростков и беременных.

- По словам экспертов, возрастная группа «60+» стала последней в очередности проведения клинических исследований препарата, подтвердивших его высокие защитные свойства. У всех добровольцев после введения препарата выработались высокие значения антител к вирусам гриппа, при этом ни у кого из них не было зарегистрировано осложнений или серьезных побочных эффектов, - рассказывают в минздраве.

Прививочная кампания в Алтайском крае началась с конца лета. А завершить ее планируют до 1 декабря, хотя ранее планировалось на месяц раньше. Предположительно, пик заболеваемости ОРВИ, согласно многолетним наблюдениям, придется на декабрь, так что время позаботиться о здоровье еще есть.

На данный момент в регион доставлено более 411 тысяч доз. Получили препарат больше 52 тысяч человек. В целом же планируют привить свыше 1 млн 399 тысяч человек (в том числе 386 тысяч детей)

- Противопоказанием являются наличие острых лихорадочных, инфекционных и (или) неинфекционных заболеваний, обострение хронических заболеваний, анафилактической реакции на предыдущее введение вакцины против гриппа. Интервал между любыми вакцинациями должен быть не менее четырех недель, - говорит Ирина Переладова, главный внештатный специалист-эпидемиолог минздрава Алтайского края.

Для того чтобы получить прививку, необходимо обратиться в свою поликлинику. Участковый терапевт (педиатр) должен оценить состояние пациента, установить есть ли противопоказания и дать разрешение на вакцинацию. Помимо этого, поставить укол можно по следующим адресам:

- ТРЦ «Геомаркет» (Барнаул, пр. Ленина, 154а) с 10:00 до 19:00, включая выходные;

- Консультативно-диагностический центр (Бийск, ул. Советская, 33) с 8:00 до 15:00 (с понедельника по пятницу);

- Клинико-диагностический центр (Рубцовск, ул. Федоренко, 21а) c 8:00 до 16:00 (с понедельника по пятницу).

Вакцинация препаратом «Ультрикс Квадри» проводится бесплатно в медицинских организациях региона. За счет собственных средств можно привиться в страховых компаниях.

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