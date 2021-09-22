Последние новости Алтая на 22 сентября 2021 года: «оживленный» Андрюша, «скорпион» в реке и отопительный сезон

Лебедь Андрюша и его создатель Валерий Метелица
Фото: Олег УКЛАДОВ
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Андрюша
Лебедь Андрюша коротающий свои дни на трубе у путепровода в районе Нового рынка в Барнауле, вновь ожил, а если точнее, его снова отреставрировали. Хоть он и лебедь, но вполне справляется с ролью птицы Феникса: то умирает, то снова, как ни в чем не бывало, воскресает.
10 сентября Валерию Метелице, известному тренеру самбо и почетному гражданину Барнаула исполнилось бы 80 лет. В честь юбилея его дочь Виолетта, в память о родном человеке, решила отреставрировать его творение. Сам Валерий Андреевич еще при жизни много раз спасал от вандалов лебедя. Да, было сложно, но он боролся до последнего. За это барнаульцы любят и ценят Метелицу.
«Скорпион»
В одной из барнаульских рек нашли нечто похожее на скорпиона. Существо темного цвета, со стороны больше напоминающее сухой лист, опустившийся в воду. А еще него есть фальшивое жало.
По словам кандидата биологических наук, доцента кафедры АлтГУ Татьяны Антоненко, на самом деле это клоп, а жало не представляет никакой опасности для окружающих – это дыхательная трубочка. Она выглядывает на поверхности для того, чтобы клоп мог дышать.
- Наш «скорпион» – это насекомое, у которого передние конечности превратились в маленькие хватательные инструменты. Он ими очень ловко орудует и, притаившись в воде, ловко нападает на мелкую живность – от малька и головастика до каких-то личинок других насекомых, - говорит Татьяна Антоненко.
Но лучше все-таки держаться от него подальше. Лже-скорпион все же может ужалить. Делает он это хоботком. Смертельной опасности не представляет, но будет очень больно. Так что держитесь от него подальше.
Отопительный сезон
21 сентября в Барнауле официально стартовал отопительный сезон. Однако система не позволяет подключить батареи всем одновременно. Это будет поэтапный процесс.
- Особое внимание - подключению отопления в социальных объектах: детских садах, школах, медицинских учреждениях. Часть из них уже подключены к теплоснабжению по заявкам, - подчеркивают в мэрии.
По данным Сибирской генерирующей компании, наладка оборудования и гидравлических режимов может занять до двух недель. Если после этого сроки дома не станет теплее, то сначала следует обращаться в управляющую компанию или ТСЖ. Если не поможет – на номера круглосуточных диспетчерских в администрациях районов Барнаула:
Железнодорожный район – 8(3852)62-56-95;
Индустриальный район – 8(3852)47-51-83;
Ленинский район – 8(3852)54-44-49;
Октябрьский район – 8(3852)24-74-98;
Центральный район – 8(3852)63-08-25;
Диспетчерская служба СГК – 8(3852)59-97-15.
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