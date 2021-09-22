«Кавказская пленница», «баскетболист» и «Одна за всех»: Кто из звезд приедет на Шукшинские дни на Алтае

В рамках Шукшинских дней состоится кинофестиваль и Литературный перекресток Фото: Олег УКЛАДОВ

Меньше недели осталось до старта Шукшинских дней на Алтае. Официальные мероприятия стартуют уже 27 сентября. О том, как пройдет фестиваль рассказала министр культуры региона Елена Безрукова.

- С 27 сентября у нас начинается Шукшинская неделя. Она пройдет осенью в связи с переносом из-за коронавируса. Все мероприятия состоятся только на закрытых площадках, - говорит министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

Речь идет о таких мероприятиях, как «красная дорожка», чтения у памятника Василию Шукшину в Барнауле, а также праздник на горе Пикет в селе Сростки - все это отменяется. На такое решение повлияли несколько факторов: запрет губернатора на проведение массовых мероприятий, а также погода, которая не позволяет властям организовывать что-либо на свежем воздухе.

Кинофестиваль

- Открытие Шукшинских дней официально состоится 28 сентября на площадке Алтайского драматического театра в Барнауле. Закрытие запланировано на 1 октября в городе Бийске на площадке Дома культуры, - поясняет Елена Евгеньевна. – При этом программа творческих мероприятий начнётся уже с 27 сентября.

В качестве почетных гостей кинофестиваля в этом году пригласили «кавказскую пленницу», заслуженную артистку РСФСР Наталью Варлей, а также популярного актера Кирилла Зайцева (Движение вверх», «Серебряные коньки», «Гоголь», «Последний богатырь: Корень зла» и т.д.) и заслуженную артистку России Анну Ардову (ситком «Одна за всех»).

Кстати, Зайцев не просто так приедет на Алтай, он представит на конкурсе короткого метра свою работу. Пообщаться с именитыми артистами можно будет на творческих встречах. Так Наталью Варлей можно увидеть в концертном зале «Сибирь» 27 сентября, а Кирилла и Анну 30 сентября в Бийском Драмтеатре.

- Эти встречи абсолютно бесплатные. Пригласительные билеты на них будут находиться в кассах указанных площадок, - говорит министр. - Они появятся в наличии уже с 24 сентября. Так что успевайте. Кинопоказы также пройдут бесплатно и по такой же схеме.

Кино можно будет увидеть на нескольких площадках Барнаула, а также в Бийске и кинозалах целого ряда городов и сел Алтайского края. Фильм-открытие, как и анонсировалось ранее - «Земля Эльзы». Его продемонстрируют в кинотеатре «Мир» 28 сентября в 20.30.

- Этот фильм нам, в том числе, интересен нам, так как в эпизодических ролях там снимались наши земляки. Они сами с нетерпением ждут премьеру и с удовольствием вместе со всеми посмотрят, - добавляет Безрукова.

В Барнауле показы конкурсных работ можно будет увидеть в кинотеатрах «Европа», «Мир», «Пионер» и «Премьера». Билеты появятся в кассах уже в четверг, 23 сентября, но из-за ковидных ограничений (наполняемость не более 50%), их количество будет крайне ограничено.

Литературный перекресток

Без литературной составляющей Шукшинские дни на Алтае тоже тяжело представить. Так что ряд мероприятий все же состоится.

В библиотеках края пройдут творческие встречи с писателями в рамках проекта «Литературный перекресток: Шукшин и вся Россия». В ближайшие дни в регион приедет весомая делегация: поэты Марина Кудимова, Инна Кабыш, Максим Бессонов, Алла Поспелова и Арсений Ли, прозаик Павел Селуков.

- Кстати, по рассказам пермского гостя Селукова недавно в театре кукол «Сказка» был поставлен спектакль, - говорит Елена Безрукова. – Так что встреча с ним тоже пройдет в «Сказке».

Кроме того, Алтай посетит лауреат Шукшинской литературной премии прозаик, главный редактор литературного журнала «Сибирские огни» Михаил Щукин (г. Новосибирск). Встречи с писателями пройдут в Барнауле, Новоалтайске, Павловске, Бийске, Быстром Истоке, Ребрихе и Смоленском.

Встречи с литераторами пройдут во многих библиотеках не только Барнаула, но и в Павловске, Новоалтайске, Ребрихе и т.д. Кроме того, решено задействовать площадки вузов, так как дни фестиваля в этом году совпали с учебой у студентов.

- Встречи пройдут на площадках Педагогического университета в Барнауле и в Бийске, - уточняет министр.

В День памяти Василия Шукшина, 2 октября, в музее-заповеднике Василия Макаровича в селе Сростки состоятся тематические экскурсии, мастер-классы и многое другое.

С полной афишей и всей программой Шукшинских дней на Алтае можно ознакомиться на официальном сайте министерства культуры региона, а также в группах ведомства в социальных сетях.

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