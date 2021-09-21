Отопительный сезон-2021 в Барнауле: куда звонить, если батареи до сих пор холодные

Отопление будут включать на объектах и в жилых домах поэтапно Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 21 сентября, официально начался отопительный сезон-2021 в Барнауле. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, подавать тепло будут поэтапно. «Комсомолка» публикует номера диспетчерских, куда обращаться, если батареи все еще холодные.

Глава краевой столицы Вячеслав Франк подписал распоряжение о начале сезона еще в конце прошлой недели. Отопление будут включать на объектах и в жилых домах поэтапно.

- Особое внимание - подключению отопления в социальных объектах: детских садах, школах, медицинских учреждениях. Часть из них уже подключены к теплоснабжению по заявкам. Как отмечают в городском комитете по энергоресурсам и газификации, к теплу подключено 30 объектов образования и 4 объекта здравоохранения, - отметили в мэрии.

В СГК пояснили, что ТЭЦ и котельные города готовы к запуску отопительных систем, но наладка гидравлических режимов может занять около двух недель. Кроме того, начало сезона в домах зависит от управляющих компаний – они должны открыть запорную арматуру для запуска тепла.

Отопление домов и объектов в городе находится на постоянном контроле профильных комитетов города и районных администраций. Как напомнили горожанам, если тепло не подали после начала сезона, они могут обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, и после этого – на круглосуточные линии диспетчерских в администрациях районов Барнаула:

Железнодорожный район – 8(3852)62-56-95;

Индустриальный район – 8(3852)47-51-83;

Ленинский район – 8(3852)54-44-49;

Октябрьский район – 8(3852)24-74-98;

Центральный район – 8(3852)63-08-25;

Диспетчерская служба СГК – 8(3852)59-97-15.

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