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Общество21 сентября 2021 3:30

Последние новости Алтая на 21 сентября 2021 года: итоги выборов, отравление газом и опасные бомжи

Рассказываем последние новости Алтая на 21 сентября 2021 года
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Семья из пяти человек отравилась угарным газом на Алтае

Семья из пяти человек отравилась угарным газом на Алтае

Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости Алтая на 21 сентября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

ИТОГИ ВЫБОРОВ

Алтайская краевая избирательная комиссия подвела предварительные итоги парламентских выборов-2021, которые проходили на протяжении трех дней - с 17 по 19 сентября. Население региона выбрало депутатов VIII созыва Государственной Думы РФ и нового созыва краевого Заксобрания. Лидером голосования стала «Единая Россия», но совсем недалеко от неё ушла КПРФ.

ОТРАВЛЕНИЕ ГАЗОМ

Семья из пяти человек отравилась угарным газом. ЧП произошло в Рубцовске 20 сентября. По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, в частном жилом доме произошло скопление опасного газа. В этот момент там находились пять человек, в том числе двое несовершеннолетних детей в возрасте 9 и 12 лет. Известно, что пострадавших доставили в больницы, один из членов семьи находится в тяжелом состоянии.

ОПАСНЫЕ БОМЖИ

Бийчане пожаловались на бомжей, которые организовали несанкционированную свалку. Жалобы на лиц без определенного места жительства поступали к чиновникам неоднократно, но власти бездействуют, сообщает «Бийский рабочий». По вечерам компания устраивает шумные вечеринки, из-за чего люди боятся выходить на улицу. Страшнее всего бийчанам за детей – возле места скопления бомжей пролегает путь детей в школу.

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