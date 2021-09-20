Заморозки и мокрый снег с дождем прогнозируют в Алтайском крае

Днем будет до +10 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае ожидаются заморозки до -6 градусов, а также дожди с мокрым снегом. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

Как рассказала «Комсомольской правде – Барнаул» Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра, похолодание связано с тем, что Алтайский край оказался под влиянием холодного скандинавского антициклона. Погода будет неустойчивой: ночью и утром в некоторых районах возможны дожди с мокрым снегом.Такая погода сохранится в регионе как минимум до конца недели.

Синоптики не исключают, в Алтайском крае может стать заметно теплее в конце сентября-начале октября.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае

Вторник, 21 сентября

Ночью в регионе температура воздуха составит -1...+4 градуса. Местами небольшие дожди, утром с мокрым снегом. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с

Днем в Алтайском крае прогнозируют +5...+10 градусов. Местами небольшие дожди, утром с мокрым снегом. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с

Среда, 22 сентября

Ночью в регионе температура воздуха составит 0...+5 градусов, местами до -5 градусов. Местами небольшие дожди, утром с мокрым снегом. Ветер западный 3-8 м/с.

Днем в Алтайском крае прогнозируют +5...+10 градусов. Местами небольшие дожди, утром с мокрым снегом. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Четверг, 23 сентября

Ночью в регионе температура воздуха составит -1...+4 градуса, местами до - 6 градусов. Местами небольшие дожди, утром с мокрым снегом. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

Днем в Алтайском крае прогнозируют +5...+10 градусов. Дожди, утром с мокрым снегом. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

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