Как на Алтае проходит вакцинация против гриппа и кто может сделать прививку

Планируют привить против гриппа минимум около 1,4 млн человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжается вакцинация против гриппа. В регион поступило более 400 тыс. доз вакцины «Ультрикс Квадри». Подробнее о том, как проходит прививочная кампания, рассказала Ирина Переладова, главный внештатный эпидемиолог края.

Вакцинация в самом разгаре

В Алтайском крае планируют привить против гриппа минимум около 1,4 млн человек. Из них 1,1 млн – взрослые. В регион уже доставили первую партию вакцины «Ультрикс Квадри». В ее состав включены антигены четырех наиболее актуальных в этом сезоне штаммов вируса гриппа: типа А (H1N1), (H3N2) и двух типов В. Следующая поставка ожидается, когда используют поступивший препарат

– Плохо, что мы очень долго раскачиваемся. Вакцину дают по факту ее использования. Если у нас в Алтайском крае вакцина будет лежать – а ее видит федерация через сервис «Честный знак» – нам ее больше не дадут, мы с этими остатками будем сидеть. У нас не так много времени, мы должны до 30 ноября израсходовать эту вакцину на население из групп риска, – отметила Ирина Переладова.

В регионе прививают желающих в возрасте от 6 месяцев до 60 лет. Сейчас вакцина проходит регистрацию для применения всем возрастам.

– В последние три года мы не видели такого пикового повышения заболеваемости ОРВИ, потому что темпы и охват вакцинацией нарастали ежегодно, – добавила Жанна Вахлова, начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению.

Кому нельзя делать прививку

Среди противопоказаний – наличие острых лихорадочных, инфекционных и неинфекционных заболеваний, обострение хронических заболеваний, анафилактической реакции на предыдущее введение вакцины против гриппа.

– За последние 30 лет в регионе не было зарегистрировано ни одного случая анафилактической реакции на введение вакцины против гриппа, – ранее подчеркнула Ирина Переладова.

Интервал между любыми вакцинациями должен составлять не менее четырех недель.

Напомним, ранее мы сообщали, что за неделю с 6 по 12 сентября в Алтайском крае зарегистрировали 21 197 случаев заболевания ОРВИ, что на 38% больше показателей предыдущей недели. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается среди детей в возрастной группе от 7 до 14 лет и среди взрослых. Среди несовершеннолетних выросло число заболевших школьников. Эпидпорог в этой возрастной группе превышен в два раза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Число заболевших растет: из-за ОРВИ в Алтайском крае закрыли пять школ

Также частично закрыто 143 класса (подробнее)