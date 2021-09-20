«Вы моржей продаете?». Мемы про выборы в Алтайском крае - 2021

Прошедшие парламентские выборы в Алтайском крае прошли без особых эксцессов Фото: Олег УКЛАДОВ

Прошедшие парламентские выборы в Алтайском крае прошли без особых эксцессов. Как отмечают в местном штабе общественного наблюдения, за три дня голосования были зафиксированы единичные нарушения. Обошлось также и без громких курьезных случаев, поэтому для юмора простора было мало. И, все же, в социальных появились мемы на тему выборов в регионе.

Морж на выборах

Известный алтайский морж Александр Зеленецкий на выборах в очередной раз не только воспользовался своим избирательным правом, но и привлек внимание СМИ своим эпатажным появлением. От своего дома до участка спортсмен трусцой бежал в одних шортах. После голосования морж решил продемонстрировать свою физическую подготовку и закалку. Не отходя далеко от участка, он облился ледяной водой из ведра и постоял на руках.

Сон в выборную ночь

Помимо классических урн для голосования в этом году на избирательных участках Алтайского края стояли автоматические комплексы обработки бюллетеней, которые сами ведут подсчет голосов и отправляют информацию в ЦИК.

Правда, автоматикой оснастили далеко не все места для голосования. На многих участках стояли обычные ящики.

Кстати, одна из сотрудниц участковой избирательной комиссии так самоотверженно отнеслась к своей работе, что даже спала ночью на полу рядом с КОИБами.

– За все время я не видел таких мер безопасности ни на одном избирательном участке, чтобы даже на цыпочках никто не смог пройти, – говорит председатель штаба общественного наблюдения за выборами Руслан Демаков.

Наблюдение за наблюдателями

В этом году на Алтае за работой на 767 участках можно было наблюдать в режиме онлайн. Для сравнения: на президентских выборах 2018 года в регионе был 741 участок с камерами. В крупных городах края, таких как Барнаул, Бийск и Рубцовск охват камерами был свыше 90%. Это породило сразу несколько мемов о том, как наблюдатели наблюдают за наблюдателями – тавтология, но так оно и было.

Кстати, как заявили в центральном избиркоме, Алтайский край попал в список регионов с минимальным числом нарушений на выборах.