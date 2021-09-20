День выборов-2021 в Барнауле: как это было

Выборы в Барнауле-2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Единый день голосования в этом году был заменен тремя днями. Это было сделано в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции. Тем не менее, наибольшая активность избирателей все же пришлась на воскресенье, 19 сентября.

Многие жители Барнаула, приходящие на избирательный участок накануне, все же отмечали, что ориентировались именно на дату, указанную на баннерах, поэтому явка 17 и 18 сентября была гораздо ниже. Зато накануне кое-где даже собирались очереди.

Выборы в Барнауле-2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Вчера же на свои участки пришли голосовать и первые лица края – губернатор Виктор Томенко, глава Барнаула Вячеслав Франк, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко и многие другие. Кроме того, в погоне за бюллетенями можно было встретить и таких эпатажных персонажей, как известный «морж» Александр Зеленецкий. По давно сложившейся традиции, предводитель «Белых медведей» пришел голосовать в полуобнаженном виде: на нем были лишь его медали и шорты. После того, как спортсмен выполнил свой гражданский долг, не отходя далеко от УИКа, он устроил обливание холодной водой.

Выборы в Барнауле-2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Пожалуй, это был самый эксцентричный поступок. Зачастую же на выборы приходили парами или целыми семьями с детьми и внуками. Младшему поколению разрешали спустить бюллетень в урну, а после члены избирательных комиссий дарили детишкам шарики и флажки. Приятно отметить, что среди избирателей встречались и те, кому только в этом году исполнилось 18 лет и наделенные правом голоса, молодые люди приходили на участки, чтобы обозначить свою гражданскую позицию.

Выборы в Барнауле-2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

А еще много неравнодушной молодежи встречалось и среди наблюдателей. Они следили за тем, чтобы не было нарушений, и выборы прошли максимально прозрачно.

Выборы в Барнауле-2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Выборы в Барнауле-2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Выборы в Барнауле-2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Выборы в Барнауле-2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Выборы в Барнауле-2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Выборы в Барнауле-2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Выборы в Барнауле-2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Выборы в Барнауле-2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Выборы в Барнауле-2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Выборы в Барнауле-2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Выборы в Барнауле-2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Выборы в Барнауле-2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Выборы в Барнауле-2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Выборы в Барнауле-2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Выборы в Барнауле-2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Выборы в Барнауле-2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Выборы в Барнауле-2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Выборы в Барнауле-2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

Выборы в Барнауле-2021 Фото: Олег УКЛАДОВ

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