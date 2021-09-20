Женщина, которую подозревали в оскорблении судей на Алтае, пытается наказать виновных

Истица потребовала от сотового оператора возмещения морального вреда Фото: Анна Перевощикова

Суд Индустриального района частично удовлетворил иск жительницы Барнаула Маргариты Воскресенской к ПАО «Мобильные телесистемы», стало известно "Комсомолке".

Женщина потребовала от сотового оператора возмещения морального вреда за то, что в одном из киосков была продана сим-карта по копии ее паспорта. Из-за этого бывшая арбитражная управляющая столкнулась с большими проблемами.

В иске говорилось о том, что в октябре 2016 года на интернет сайте «Судьи России» была размещена негативная информация о судьях Алтайского края.

"Комсомолка" рассказывала об этой истории. В отзывах под ником «ТУСЯ», которые и сейчас в открытом доступе, судьи обвиняются в разных грехах и непристойностях (пьяных авариях, взятках и т.д. ).

В тот момент следователи, выясняя, что это за «Туся», установили номер телефона, с которого сыпались оскорбления в адрес служителей фемиды. Он был зарегистрирован на арбитражную управляющую Маргариту Сергеевну Воскресенскую, которая тут же попала под подозрение и подверглась обыскам, допросам, экспертизам и прочим нервирующим неприятностям.

- Когда же в итоге дальнейшего расследования выяснилось, что сим-карту по копии паспорта арбитражной управляющей покупала совсем другая женщина (тоже юрист, родственница одного из судей), перед Воскресенской даже не извинились, - рассказывает Михаил Жуков, представляющий интересы Воскресенской в суде.

В суде против компании МТС были процитированы показания продавца- консультанта, которая продала сим-карту по копии паспорта истицы неизвестной женщине, а также заключения экспертов- «почерковедов» о том, подпись на договоре сделана не Воскресенской.

В итоге суд первой инстанции принял решение о компенсации морального вреда бывшей управляющей в сумме 10 тысяч рублей. В решении отмечается, что причинителем вреда (связанного с обысками и т.д.) является лицо, использовавшее сим-карту, оформленную на недействительные паспортные данные.

- Конечно, эта компенсация мизерная, - считает сама Маргарита Воскресенская. - Уголовное дело, в рамках которого в моем жилье, в офисе, в автомобиле в присутствии близких и родных людей, соседей были произведены обыски, до сих пор не завершено. Порочащая информация и сейчас висит в сети, ко мне до сих пор обращаются знакомые с вопросами по тому уголовному делу. И все это мучительно, возмущает, что свет на истинного виновника так никто и не пролил. При этом следственные органы фактически установили лицо, причастное к распространению клеветы. Поэтому я и вынуждена обратиться за защитой своих прав в суд, в том числе через признание договора абонентского обслуживания ничтожной сделкой.

Воскресенская отметила также, что стремление восстановить справедливость ей довольно дорого обходится:

- Сумма компенсации несоизмеримо мала даже исходя из расценок услуг адвокатов, услуги которые за участие в одном следственном действии подобного рода (от 25 000 рублей).

Юрист Михаил Жуков, представляющей в суде интересы Маргариты Воскресенской назвал сам случай вопиющим:

- Здесь меня шокирует все, начиная от грошовой компенсации морального вреда уважаемому человеку, заканчивая тем, что уголовное дело, в рамках которого собраны все доказательства виновности лица, совершившего преступление, до сих пор не дошло до суда, говорит Жуков.

По его словам, нет в России другого дела, где есть 11 потерпевших судей и нет приговора.

- При этом обвинения в пороках и грехах в адрес судей никто не удаляет, - удивляется юрист. - Более того, поток оскорблений продолжается. Но к ответственности никого не привлекают, Все это чрезвычайно странно и наводит на неприятные размышления. Кто виноват - известно. Вопрос - что делать?

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