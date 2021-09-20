Правила игры не дают больших надежд: глава алтайского отделения «Яблока» не доволен первыми итогами выборов

Политик надеется, что партия сможет пробиться в Госдуму Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

«Сибирская медиагруппа» завершает большой пресс-подход с участием политических партий Алтайского края. На повестке – предварительные итоги выборов, которые прошли в крае с 17 по 19 сентября. Своим мнением о голосовании поделился глава регионального отделения партии «Яблоко» Александр Гончаренко.

- Выборы были тяжелыми. Не скажешь, что было скучно, так как у нас скучно множество проблем возникало, и это связано с общей политической ситуацией в крае и в стране. Власть не любит партию «Яблоко», и понятно, по каким моментам: мы – единственная партия с припиской «аффилированная с иностранными агентами», - отметил Гончаренко.

Одним из препятствий стало то, что партия до выборов почти не имела доступа к СМИ. Также, по мнению спикера, в последние годы наметилась тенденция незаинтересованности людей.

- Что бы мы ни делали, какие бы расследования не проводили - всем этим никто не интересуется, поэтому нам было сложно, - пояснил он.

По поводу выборов в целом Гончаренко высказался, что правила «игры» на политарене сейчас не дают больших надежд. Однако политик все же надеется, что партия сможет пробиться в Госдуму, хотя в целом пока предварительные итоги не вызывают оптимизма.

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