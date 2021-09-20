«Путь далекий, мы себя еще покажем»: Новые люди – о выборах 2021 в Алтайском крае

Как отметил кандидат в Госдуму Владислав Вакаев, партия уже показала хорошие результаты Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Еще одна партия прокомментировала предварительные итоги выборов-2021 в Алтайском крае. На встрече с журналистами «Сибирской медиагруппы» побывали представители «Новых людей». Как отметил кандидат в Госдуму Владислав Вакаев, партия уже показала хорошие результаты, и сможет удивить своими успехами в будущих избирательных кампаниях.

Партия существует в Алтайском крае меньше года, и уже всерьез заявила о себе. Партийцы признали, что могли использовать больше инструментов в предвыборной гонке, но и времени, чтобы захватить сердца жителей региона, нужно больше.

- Накопился очень серьезный протест. По нашим данным, «Новые люди» получили хорошие результаты по городским округам, на селе результаты хуже, но это только первый шаг. У нас все-таки еще далекий путь впереди, и мы себя еще покажем, - подчеркнул Владислав Вакаев.

Сама предвыборная кампания для «Новых людей» складывалась не совсем гладко – им так и не удалось попасть в списки по выборам в АКЗС. Из-за этого голоса, которые, как считает Вакаев, могли получить «Новые люди», ушли «левым» партиям.

- При других условиях они бы их не получили. Мы бы спокойно могли получить фракцию в АКЗС, сильную и работоспособную. Сейчас, выражаясь военным языком, «Новые люди» завоевали плацдарм, опираясь на который мы сможем развивать наступление. По данным с регионов, очевидно, что партия не только проходит в Госдуму, но и бьется за третье или четвертое место, - добавил кандидат.

Если итоговый результат будет таковым, то в следующих избирательных кампаниях партия сможет участвовать без сбора подписей. В 2022 году «Новые люди» готовы выдвинуть сильных кандидатов на муниципальных выборах.

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