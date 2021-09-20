Без сенсаций: представители «Единой России» оценили предварительные результаты выборов

В целом, как подчеркивает глава исполкома, все результаты вполне соответствуют ожиданиям Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Журналисты «Сибирской медиагруппы» встретились с представителями регионального отделения «Единой России» Александром Романенко и Денисом Голобородько. По словам Романенко, сенсации не произошло, но от некоторых округов партия ожидала большего.

- Сенсационных результатов нет. Есть промежуточные, но они говорят о том, что реготделение партии одержало победу на выборах и в Госдуме, и в АКЗС. Мы считаем результат достойным и занимаем лидирующее большинство, - подчеркнул спикер Алтайского краевого Законодательного Собрания.

Руководитель исполкома краевого реготделения Денис Голобородько добавил, что от некоторых одномандатников партия ожидала большего. Если отталкиваться от предварительных результатов голосования, то те, кто проигрывает соперникам, - в большинстве своем «новички».

Что касается ситуации с КПРФ, которая бросила серьезный вызов ЕР, то спикеры считают это неким трендом на протест, о котором говорят и другие политики.

- Мы видим этот тренд, как голосует электорат, который был не согласен с теми сложными решениями, которые были приняты. В этом плане показательно выглядит одномандатный округ № 25 в АКЗС: сколько там работает Людмила Суслова, сколько она там баллотируется? А сегодня там, предварительно, побеждает никому неизвестный кандидат от КПРФ. Это не упрек в адрес кандидата, это просто констатация тренда. Это результаты тех непростых решений, которые мы принимали, - подчеркнул Денис Голобородько.

В целом, как подчеркивает глава исполкома, все результаты вполне соответствуют ожиданиям, несмотря на то, что это была непростая избирательная кампания для партии.

- Те задачи, что мы ставили, мы выполнили, - подытожил Голобородько.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Скучнее некуда»: алтайские политтехнологи обсудили итоги выборов-2021

Эксперты рассказали об основных ошибках, которые допустили партии (подробнее)