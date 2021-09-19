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Политика19 сентября 2021 23:00

Мария Прусакова: «Псевдпрофиль на сайте знакомств мне только добавил популярности»

Первый секретарь крайкома КПРФ рассказал об избирательной кампании
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Накануне выборов неизвестные опубликовали фото депутата на сайте знакомств

Накануне выборов неизвестные опубликовали фото депутата на сайте знакомств

Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

«Сибирская медиагруппа» продолжает встречаться с известными политиками из разных реготделений партий Алтайского края. Приглашенным гостем стала и кандидат в Госдуму от региона, первый секретарь крайкома КПРФ Мария Прусакова. Она рассказала, что сейчас партия – одна из немногих, кто борется за интересы жителей края, а также прокомментировала недавний скандал с её фото на сайте знакомств.

Накануне выборов неизвестные опубликовали фото депутата на сайте знакомств. Она была представлена как 33-летняя Маша из Домодедово, которая ищет парня для свободных отношений.

- У меня нет проблем в знакомствах, круг общений – широкий, поэтому я не обделена внимания. Я согласна, что в основном компрометируют женщин, это говорит о том, что у нас низкое общество. Меня бы задело или обидело, если бы меня критиковали, как первого секретаря, или говорили бы о том, что я как руководитель мандатами торгую или еще что-то. А чем еще можно задеть меня, как кажется моим оппонентам? Вообще те материалы, которые выходили по поводу моей личной жизни, они были комплементарны. Какой-то ценитель или любитель, мой поклонник все это делал и писал. Популярности мне это, в любом случае, добавило. Все на благо партии, - добавила Мария Прусакова.

Как призналась кандидат, она сама лично за три дня объехала все 100% участков в Барнауле.

- Такой атмосферы на участках я еще не видела: и люди, и даже председатели УИК-ов фотографировались с о мной и желали победы. Было ощущение, что КПРФ – единственная надежда, что в выборы можно верить. Важно это сохранить, - подчеркнула Прусакова.

Слова Прусаковой подтверждают первые предварительные результаты. По её словам, сейчас партия в лидерах по Рубцовску и Барнаулу. Лидерство КПРФ – тенденция не только регионального, но и федерального масштаба.

- Поддержка партии, которую мы видим по стране, говорит о том, что КПРФ борется за интересы жителей страны. Именно мы по главным политическим вопросам, которые касаются каждого жителя нашей страны, были принципиальны в своей позиции. К примеру, когда заговорили о повышении пенсионного возраста, мы начали биться за референдум, - добавила кандидат.

Если Марии Николаевне удастся пройти в Госдуму, то встанет вопрос о преемнике. Она отметила, что в крае достаточно много ярких политических личностей, способных возглавить крайком.

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В анкете сказано, что она ищет союз с обеспеченным интеллигентом (подробнее)

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