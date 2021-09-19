«Избиратели – в полной апатии»: алтайские эсеры - о результатах выборов-2021

По сравнению с прошлой кампанией эсерам было проще Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

После завершения голосования в гостях у «Сибирской медиагруппы» побывали еще две значимых персоны в политике Алтайского края. Представители партии «Справедливая Россия» Оксана Молодых и Александр Молотов рассказали о том, как они оценивают работу партии на прошедших выборах.

По словам депутата АКЗС Александра Молотова, по сравнению с прошлой кампанией эсерам было проще, так как встречам с избирателями никто не препятствовал, а вот сами избиратели стали относиться к таким мероприятиям иначе.

- Чувствовалась апатия. Даже явка на встречах с избирателями была ниже, чем в прошлый раз. Не только у меня. Люди говорили: «Что вы можете? Что решаете?», - отмечает Молотов.

Кроме того, как отметила депутат Барнаульской городской Думы Оксана Молодых, изменилась и «палитра чувств» избирателей: люди стали делить все на черное и белое, не замечая полутонов. Речь идет об идеях партии и её программе в целом.

Коснувшись темы отношений с соперниками, Молотов отметил, что им было сложно договориться с другим депутатом краевого парламента Марией Прусаковой. Он выразил надежду, что если она покинет региональное отделение, то на её место поставят другого человека, с которым будет проще договориться.

- Мы – единственная партия, кто начал с объединения, и мы всю жизнь пытаемся объединиться и договориться, - подчеркнул он.

Что касается прогнозов по поводу выборов в Госдуму, депутат считает, что будет третьим, но не отчаивается: «Политика – игра в долгую. Я уже раз участвовал в выборах в Госдуму – был четвертым, сейчас – думаю, что буду третьим. Еще лет 10, и до Госдумы дойду».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Скучнее некуда»: алтайские политтехнологи обсудили итоги выборов-2021

Эксперты рассказали об основных ошибках, которые допустили партии (подробнее)