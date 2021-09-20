Последние новости Алтая на 19 сентября 2021 года: морж на выборах, смертельная авария на Оби и рухнувший лифт

Известный алтайский Морж Александр Зеленецкий прибежал на выборы в одних шортах Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости Алтая на 19 сентября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

ИЗБИРАТЕЛЬ С ГОЛЫМ ТОРСОМ

Вчера, 19 сентября, был заключительный день выборов в парламент. Как обычно не обошлось без эксцентричных избирателей. Известный алтайский морж Александр Зеленецкий прибежал на выборы в одних шортах. После процедуры голосования он облился ледяной водой из ведра, постоял на руках, а затем, как ни в чем не бывало, побежал домой.

РУХНУВШИЙ ЛИФТ

В 17-этажном доме в Барнауле рухнул лифт. ЧП произошло по адресу Взлетная, 115. Он начал падать через несколько секунд после того, как из него вышли люди. По счастливой случайности в результате происшествия никто не пострадал. Когда открыли шахту, обнаружили, что лифт экстренно затормозился и застрял на восьмом этаже, а не упал на первый, как подумали жильцы изначально из-за сильного грохота.

АВАРИЯ НА ВОДЕ

В Барнауле возбудили уголовное дело по факту столкновения моторных лодок на Оби. ЧП произошло вечером, когда уже стемнело.

В результате аварии один из водителей от полученных травм скончался на месте происшествия, пассажирка 1982 года рождения получила тяжкие телесные повреждения. Медики доставили ее в барнаульскую больницу.