Обливался водой и стоял на руках: алтайский морж Александр Зеленецкий пришел на выборы с голым торсом и устроил шоу

Александр Зеленецкий прибежал на участок в одних шортах Фото: Олег УКЛАДОВ

19 сентября известный алтайский морж Александр Зеленецкий в очередной раз феерично воспользовался своим избирательным правом. С шарикам цветов триколора и с голым торсом он прибежал на участок и устроил целое шоу.

До избирательного участка он бежал трусцой Фото: Олег УКЛАДОВ

Обычное дело

В Алтайском крае уже привыкли к эпатажному появлению местных моржей на голосовании во главе с президентом региональной федерации закаливания и спортивного плавания "Белые медведи" Александром Зеленецким. Так, в 2018 году 15 полуобнаженных человек показали номер «Банька» под одноименную песню Михаила Евдокимова. Все происходило на улице возле избирательного участка при школе №113 в Барнауле. Моржи по очереди при температуре ниже нуля ложились на скамью, обливались водой и парили друг друга березовым веничком, гоняя морозный воздух.

Зеленецкий голосовал в пос. Лесной по месту прописки Фото: Олег УКЛАДОВ

На этот раз Зеленецкий пришел на выборы без своей команды, так как голосовал на избирательном участке по месту жительства – в поселке Лесной Первомайского района. От своего дома до места голосования спортсмен трусцой бежал в одних шортах, радостно держа в руке три шарика красного, синего и белого цветов. На груди красовались его многочисленные медали за победы в соревнованиях. Зайдя в помещение для голосования, ему все же пришлось надеть еще один предмет одежды – защитную маску.

Александр Зеленецкий. Фото: Олег УКЛАДОВ

После выполнения своего гражданского долга морж решил продемонстрировать свою физическую подготовку и закалку. Не отходя далеко от участка, он облился ледяной водой из ведра и постоял на руках.

После голосования он облился водой из ведра Фото: Олег УКЛАДОВ

Другие эпатажные избиратели

На сентябрьских выборах это уже не первый эпизод оригинального подхода к голосованию. Вчера, 18 сентября, в селе Кирей Кулундинского района Алтайского края избиратели провели на участке национальный казахский обряд Шашу. Это древний обычай приветствия дорогих гостей, которых хозяева дома осыпают сладостями. Раньше это делали с помощью изюма и урюка, на этот раз использовались конфеты. Все действо сопровождалось пением национального хора.

А в соседнем регионе, Республике Алтай, жители отдаленных районов 17 сентября приехали на избирательный участок верхом на верблюдах.

После голосования он облился водой из ведра Фото: Олег УКЛАДОВ

После обливания Зеленецкий постоял на руках Фото: Олег УКЛАДОВ

После обливания морж побежал греться домой Фото: Олег УКЛАДОВ

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