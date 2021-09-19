На все воля божья? Алтайского священника задержали в Крыму по подозрению в мошенничестве

Батюшка служит в бийской церкви Фото: Владимир КЛИМЕНКО

Алтайского священника задержали по подозрению в мошенничестве. Батюшка развел знакомого почти на 300 тысяч и прокутил их в Крыму.

Священник служит при церкви в Бийске, пишет telegram-канал «Mash на волне». В 2019 году он начал плотно общаться с одним из лицеистов. Между мужчинами завязалась тесная дружба, и в августе этого года священнослужитель предложил приятелю отдохнуть вместе на море. Друзья собрались поехать в курортный городок Алупка. Батюшка сказал, что все организационные вопросы он возьмет на себя, так как у него есть знакомая экскурсовод.

Сначала священник попросил у приятеля 150 тысяч на расходы, затем еще 125 тысяч сверху, не объясняя подробно статьи расходов. Они с группой отправились в поездку. Однако лицеиста смутило несоответствие цены за отдых его качеству. Апартаменты и экскурсии его не устроили, и он пошел в полицию писать заявление. На данный момент священнослужителя задержали.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что на Алтае бывший воспитанник воскресной школы украл пожертвования из храма. Инцидент произошел в селе Сростки Бийского района. Правоохранители установили, что злоумышленник еще с вечера притаился в церкви, дожидаясь, когда все уйдут. Затем он забрал деньги из ящиков для пожертвований и выбрался через окно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайский священник вступил в перепалку с известным космическим конструктором

Александр Микушин попросил основателя SpaceX Илона Маска научить россиян делать ракеты (подробнее)