Последние новости Алтая на 18 сентября 2021 года: угроза вспышки полиомиелита, начало отопительного сезона и выборы

Роспотребнадзор и главный внештатный эпидемиолог предупредили жителей региона о надвигающейся угрозе Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости Алтая на 18 сентября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

К УЧАСТКУ НА ВЕРБЛЮДЕ

Сегодня в 08:00 стартует второй день голосования. Кстати, первый день жителям Республики Алтай точно запомнится - жители отдаленных районов приехали на избирательный участок верхом на верблюдах. Кроме того, специально для голосования они достали свои национальные наряды. Как выяснилось, в селе Жана-Аул есть проблемы с дорогами, поэтому местные выбирают в качестве средства передвижения «транспорт» с высокой проходимостью.

УГРОЗА ВСПЫШКИ ПОЛИОМИЕЛИТА

Роспотребнадзор и главный внештатный эпидемиолог Алтайского края предупредили жителей региона о надвигающейся угрозе – возможности заражения полиомиелитом. Связано это с серьезной ситуацией в Таджикистане, где уже заболели несколько детей.

– В Таджикистане объявили серьезную кампанию по допиммунизации, поголовно прививали практически всех детей. Но учитывая миграцию, важно прививаться и в России. Вирус особенно опасен для детей в возрасте до шести лет, – подчеркнула эпидемиолог Ирина Переладова.

Жителей Алтайского края призвали в срочном порядке вакцинировать детей. Прививки от полиомиелита делают с трехмесячного возраста. Всего ребенок получает шесть прививок от полиомиелита: в 3 и 4,5 месяца, а также в 6, 18 и 20 месяцев. Далее идет ревакцинация - в 14 лет.

НАЧАЛО ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

21 сентября в Барнауле официально стартует отопительный сезон. Глава краевой столицы Вячеслав Франк подписал соответствующее постановление. По данным комитета комитета по энергоресурсам и газификации, теплоноситель уже запущен в магистральные сети системы теплоснабжения, также начинается заполнение систем в жилом фонде.

Известно, что Сибирская генерирующая компания получила 24 заявки на досрочное подключение потребителей. Особое внимание уделяется социальным объектам, но подать заявку могут и жители многоквартирных домов. Для этого нужно собрать подписи большинства жильцов, направить в УК или ТСЖ, а те, в свою очередь, должны передать заявление в СГК.