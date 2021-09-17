Всероссийский молодежный театральный фестиваль имени Валерия Золотухина 2021 в Барнауле: полная афиша

Театральный фестиваль проходит раз в два года в память о Валерии Золотухине, народном артисте России, художественном руководителе Молодежного театра Алтая с 2003 по 2013 годы Фото: Олег УКЛАДОВ

С 18 по 24 сентября в Алтайском крае состоится IV Всероссийский молодежный театральный фестиваль имени Валерия. Золотухина. Зрители увидят постановки 12 театров, один из которых – Московский театр на Таганке, который выступит в качестве гостя на закрытии фестиваля.

Театральный фестиваль проходит раз в два года в память о Валерии Золотухине, народном артисте России, художественном руководителе Молодежного театра Алтая с 2003 по 2013 годы. Заявки на участие в программе рассматривал экспертный совет. В итоге свои спектакли на фестивале представят 12 театров.

Полная афиша фестиваля:

– Кемеровский театр для детей и молодежи – «Обыкновенная история» Ивана Гончарова режиссера Ирины Латынниковой;

– Екатеринбургский театр юного зрителя – театральное обсуждение повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда» режиссера Павла Пронина;

– Молодежный театр Алтая – волшебная трагедия Керен Климовски «Мой папа – Питер Пэн» режиссера Бениамина Коца;

– Альметьевский татарский государственный драматический театр – извечный спор «Эзоп» Гильерме Фигейредо режиссера Дениса Хусниярова;

– Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина – истории о жизни «И разыгрались же кони в поле...» Василия Шукшина режиссера Максима Астафьева;

– Вологодский театр для детей и молодежи – психологический триллер в одном действии «Способный ученик» Ирины Васьковской режиссера Василия Лимонова;

– Новосибирский городской драматический театр под руководством С. Афанасьева – комедия Александра Грибоедова «Горе от ума» режиссера Сергея Афанасьева;

– Глазовский драматический театр «Парафраз» – комедия Гильерме Фигейредо «Сейчас не до любви» режиссера Дамира Салимзянова;

– Няганский театр юного зрителя – драма Александра Островского «Гроза» режиссера Екатерины Гороховской;

– Челябинский государственный драматический «Молодежный театр» – почти комедия Николая Коляды «В Москву – разгонять тоску» режиссера Александра Черепанова;

– Государственный академический русский драматический театр Республики Башкортостан – трагический фарс в двух действиях Александра Сухово-Кобылина «Смерть Тарелкина» режиссера Антона Свита;

– Московский театр на Таганке – трагикомедия Алексея Житковского «Горка» режиссера Данила Чащина.

Афиша фестиваля Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В минкультуры края добавили, что конкурсную часть фестиваля дополнит образовательная. Заслуженный работник культуры Республики Удмуртия, один из первых театральных продюсеров в России Александр Кулябин проведет семинар для руководителей «Организация театрального дела. Новые технологии и управление персоналом».

Кроме того, у журналистов и блогеров будет возможность побывать на семинаре о том, как писать о современном театре.

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