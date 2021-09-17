Барнаульские пожарные по счастливой случайности спасли садоводство от гибели

Огонь мог перекинуться на соседние участки и лес. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Благодаря чистой случайности и отваге барнаульских спасателей были спасены от страшного пожара гектары леса и садоводство «Котельщик» в Первомайском районе. Четверо пожарных оказались неподалеку, когда загорелся дом на одном из дачных участков. Без оборудования и специального снаряжения они кинулись тушить пламя еще до приезда коллег из МЧС.

Кинулись в горящий дом

13 сентября четверо сотрудников МЧС Барнаульской части №1 и №2 Антон Гладилов, Роман Сикорский, Максим Рощихин и Александр Пронин в свой выходной день поехали к товарищу на дачу строить баню. Вечером они заметили, что на участке по соседству из-под крыши дома валит дым.

– Мы подумали, что хозяин дома дядя Федя может быть внутри. Когда подбежали, окна уже начали трескаться от температуры, – рассказал «Комсомолке» пожарный Александр Пронин. – Дверь была закрыта щеколду, мы ее вскрыли. Смочили кофты водой и полезли по полу, из-за коричневого густого дыма не было ничего видно. Доползли до комнатной двери, она был уже горячая. Глаза резать начало, дальше пройти было нельзя.

Когда парни выползли из дома, окна треснули и пламя вырвалось наружу. За зданием была сухая некошеная трава, вокруг – сосновый лес. Уже начали гореть пара деревьев, и огонь вот-вот намеревался перекинуться на соседние дома.

Пламя задевало соседний дом. Фото: скриншот с видео Barnaul22

Тушили огонь садовыми шлангами

Молодые люди собрали поливочные шланги с близлежащих участков, соединили их, нарастили и пытались сдерживать пламя, пока их коллеги из МЧС ехали по размытой дождем дороге. Дело в том, что до садоводства на легковом автомобиле можно проехать через мост, а вот на крупногабаритном транспорте нужно ехать вдоль железнодорожного полотна, поэтому пожарным пришлось добираться дольше, чем обычно.

Все это время Антон, Роман, Максим и Александр не давали огню захватить садоводство. Дачники подносили им ведра с водой. Языки пламени задевали соседний дачный домик, но огню получилось лишь немного подплавить крышу. Спасатели не дали разрастись ему до крупных масштабов. А там уже подъехали их коллеги и потушили пожар окончательно.

К сожалению, под завалами в комнате нашли дедушку – дядю Федю.

– Возможно, если бы увидели огонь чуть раньше, успели бы его вытащить, – говорит Александр Пронин.

Больше в происшествии никто не пострадал. Садоводы уверены, что если бы не смелость молодых пожарных, могли бы сгореть не только дачные участки, но и целые гектары леса, окружающего садоводство.

– Ребята самоотверженно отсекали пламя от леса, не давали перейти на соседний дом, не давали горящим конструкциям дома разлетаться в стороны от ветра. Только благодаря им спасены от страшного пожара гектары леса и садоводство «Котельщик»! Думаем, что небесные силы послали этих парней в это время и в это место. Роман, Антон, Максим, Александр, для нас Вы стали настоящими героями и спасителями! Поклон вам до земли! Спасибо! – написали садоводы в социальных сетях.

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