Число заболевших растет: из-за ОРВИ в Алтайском крае закрыли пять школ

Родителей призывают не отправлять больных детей в школу Фото: Олег УКЛАДОВ

За неделю с 6 по 12 сентября в Алтайском крае зарегистрировали 21 197 случаев заболевания ОРВИ, что на 38% больше показателей предыдущей недели. Несколько школ, а также групп в детских садах были вынуждены уйти на карантин. Об этом во время пресс-конференции 16 сентября рассказала Христина Манохина, главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны регионального Управления Роспотребнадзора.

Все больше заболевших школьников

Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается среди детей в возрастной группе от 7 до 14 лет и среди взрослых. Среди несовершеннолетних выросло число заболевших школьников. Эпидпорог в этой возрастной группе превышен в два раза.

– Это стандартный сезонный подъем, который не стоит бояться. Хочется попросить родителей не отправлять детей, которые плохо себя чувствуют, в школу. Нужно оставлять их дома и лечить. Также не следует забывать прививаться, – отметила Христина Манохина.

На карантине

По данным на 16 сентября, полностью приостановлен учебный процесс в 5 школах, расположенных в Залесовском, Змеиногрском, Целинном, Советском и Алтайских районах.

– Частично приостановлен учебный процесс в 40 школах, в которых закрыто 143 класса (в Алтайском, Баевском, Бийском, Заринском, Калманском, Косихинском, Мамонтовском, Павловском, Петропавловском, Родинском, Романовском, Смоленском, Советском, Табунском, Тюменцевском, Третьяковском, Усть-Калманском, Целинном районах, городах Барнаул, Бийск, Новоалтайск, Славгород и Яровое), – пояснили в минздраве края.

Кроме того, закрыли 30 групп в 16 детских садах (в Бийском, Волчихинском, Завьяловском, Первомайском, Поспелихинском, Родинском, Усть-Калманском районах, Заринске и Новоалтайске). Порог по заболеваемости среди дошкольников превышен всего на 3%.

В поликлинике Фото: Олег УКЛАДОВ

Ситуация в поликлиниках

В медучреждениях Алтайского края спокойно – наплыва заболевших нет. По словам Жанны Вахловой, начальника отдела организации медпомощи взрослому населению минздрава края, на фоне ковида пока не чувствуют роста обращений, связанных с ОРВИ. Кроме того, многие вызывают врачей на дом.

– Также ведется активная работа с регистраторами о том, что не нужно приглашать людей в поликлиники. Кроме того, за время ковида мы научились разделять потоки, во всех поликлиниках есть отдельные входы для температурящих больных. Все это очень сильно помогает, – сказала Жанна Вахлова.

Эксперты отмечают, что рост заболеваемости только начался, про спад зараженных ОРВИ можно будет говорить только в марте-апреле следующего года.

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