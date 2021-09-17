Последние новости Алтая на 17 сентября 2021 года: арест сына бывшего заммэра Сергея Демина, 7-часовая задержка рейса и скандал с пьяным хирургом

В отношении сына Сергей Демина возбудили сразу несколько уголовных дел Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости Алтая на 17 сентября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

АРЕСТ СЫНА СЕРГЕЯ ДЕМИНА

В Барнауле арестовали сына бывшего вице-мэра Сергея Демина. Мужчину подозревают сразу по нескольким статьям: угроза применения насилия в отношении представителя власти и неуважение к суду. По версии следствия, после оглашения приговора в отношении бывшего заместителя главы администрации города Барнаула Сергея Демина, его супруга и сын высказались в адрес судьи и заместителя начальника отдела прокуратуры Алтайского края грубой нецензурной бранью. Через два дня после вынесения приговора Демину его 34-летний сын в переписке и по телефону пригрозил сотруднику ФСБ, который занимался оперативным сопровождением по уголовному делу его отца.

ДОЛГАЯ ЗАДЕРЖКА РЕЙСА БАРНАУЛ–МОСКВА

Пассажиры рейса «Уральских авиалиний» Москва – Барнауле прождали в аэропорту Домодедово почти семь часов, четыре из которых им пришлось сидеть в самолете. Отправление рейса переносили несколько раз. Когда в итоге объявили посадку, то один из пассажиров оказался пьян и уже в самолете начал дебоширить. Экипаж вызвал полицию.Полицейские прибыли через полчаса, еще полчаса искали багаж мужчины, а затем выяснилось, что у пилотов закончилась рабочая смена. Пассажирам объявили, что ждут новый экипаж. В итоге самолет только спустя почти семь часов от запланированного времени старта самолет поднялся в воздух.

Кстати, только 8% рейсов «Уральских авиалиний» из Москвы в Барнаул прибывают вовремя

ЕСЛИ ПОДТВЕРДИТСЯ ПЬЯНСТВО ХИРУРГА - УВОЛЯТ

Бийского хирурга, который якобы проколол щеку пациенту, отстранили от работы. Ранее об инциденте рассказал друг потерпевшего. Он сообщил, что враче, якобы будучи пьяным, оказывал помощь пациенту в Центральной городской больнице. У мужчины были серьёзные травмы после ДТП, и врач должен был поставить укол обезболивающего. Во время постановки препарата хирург якобы проколол щеку пациенту: игла прошла насквозь, а само лекарство попало в рот. После инцидента мужчина попросил сменить медработника.

По данным министерства здравоохранения региона, сразу после публикации хирурга отстранили от работы. Он не работал в штате, а был нанят по договору совместительства.