«Кожа не обвисла, цвет лица улучшился». Барнаульская писательница рассказала, как похудела на 25 кг

Писательница, наконец, нашла свою систему питания Фото: из личного архива героя(ев) публикации

«Ого, как ты похорошела», - эту фразу Юлия Нифонтова слышит сейчас практически каждый день. С января этого года барнаульская писательница плавно и без напряга потеряла 25 килограммов. И вместе с ними как будто и груз лет сбросился. В интервью «Комсомолке» Юля рассказала о том, как всю жизнь боролась с лишним весом, и как, наконец, нашла свою систему питания.

«У вашей дочери – ожирение»

- Безрезультатная борьба с лишним весом началась у меня ещё в детстве, когда детсадовская медсестра сообщила маме мой пожизненный приговор: «У вашей дочери ожирение!», - вспоминает Юлия. - И началось извечное «не жри». Ущемление в сладком имучном результатов не приносили. В сознательном возрасте я начала самоистязание и периодически теряла по 15, 20 и даже 30 с лишним кило, но, увы, они возвращались…

Студенческие годы, по словам Юлии, прошли в постоянном голоде.

- Я не могу вспомнить, чтобы в юности я когда-нибудь ела досыта, – вспоминает собеседница. - Потом в этом же состоянии пришлось воспитывать не самого послушного в мире ребёнка, угождать не самому хорошему бывшему супругу и работать в школе преподавателем. Я словно находилась в пытках, но в этот ужас меня обрекли не враги, а я сама и моё невыносимое недовольство собой.

В обморок от запаха колбасы

К пятидесяти годам, по словам писательницы, она перепробовала всевозможные известные диеты, издерганный организм чувствовал себя постоянно на линии фронта.

- Однажды, когда я полгода в очередной раз сидела на изуверской диете «600 калорий в день», довела себя буквально до цинги: волосы лезли клоками, крошились зубы, слоились ногти, а про перманентную раздражительность и говорить нечего, - с содроганием вспоминает женщина. - Однако, несмотря на все эти ужасы, я самоотверженно и маниакально продолжала худеть, трудясь при этом в две смены в гимназии № 25. Дошло до того, что в один не очень прекрасный день, я упала в голодный обморок на каменный пол торгового зала магазина «Мария РА» посреди прилавков с колбасными и кондитерскими изделиями, куда забрела после работы за продуктами для семейства. Упала, вдохнув запах колбасы.

К тому времени, по словам Юли, она была любимым клиентом одного из психосоматических центров города.

- Я кодировалась от переедания бесчисленное количество раз, – вздыхает Нифонтова. - Они меня до такой степени «любили», что регулярно присылали поздравительные открытки. Отдавая огромные для меня, вечно нищей учительницы, деньги (суммой в две моих зарплаты), я скрупулёзно выполняла предписания диетологов, выдерживая все кодировки до конца.

Однако, как только заканчивался срок очередной кодировки, Юля начинала есть…

- Нет, не досыта, конечно, как вы могли такое подумать! - уточняет собеседница. - Такую роскошь я себе не могла позволить годами… Просто я начинала есть чуть больше, чем до кодирования. Например, пить утром чай или кофе, обедать в школьной столовой вместе с другими педагогами (еду в школьной столовке можно смело прировнять к диетической). И начинала стремительно расползаться во все стороны, мой вес начинал увеличиваться в геометрической прогрессии. Что ж, я собирала волю в кулак и начинала борьбу с собой снова и снова…

И тут начиналось самое страшное.

- Если вы думаете, что такие жёсткие меры самоограничения помогали мне оставаться стройной, то ошибаетесь, - усмехнулась Юлия. - Любой съеденный мной кусочек, испуганный голодовками организм тут же откладывал «про запас» – а вдруг снова заставят голодать, ведь как известно «пока толстый - сохнет, худой - сдохнет!».

Тайский яд

Самым опасным экспериментом над организмом, по словам Юлии, были тайские таблетки.

- Одна ушлая аферистка, разузнав мою проблему с лишним весом, стала снабжать меня заветным «эликсиром», утверждая, что эти мелкие чёрные таблетки – панацея от всех моих бед! – рассказывает писательница.- Действительно, принимая это горькое (весьма горькое!) лекарство, я стала очень быстро худеть и работать, не зная усталости… Аппетит пропал вовсе, а вместе с ним и сон. Я могла не спать и не есть по несколько суток. Мысль о том, что это вообще-то ненормально, к сожалению, пришла слишком поздно… Вдруг, ни с того ни с сего, я стала испытывать невыносимые резкие боли, едва живая, угодила в больницу на хирургический стол, где мне вырезали желчный пузырь, полный страшных чёрных камней. Врачи строго- настрого запретили принимать этот яд.

Полюблю себя такой

В конце концов, Юля разочаровалась и решила забросить это «вечное похудение».

- Ну и пусть, думаю, что толстая… меня и так любят! - решила обаятельная блондинка, которая в этот момент влюбилась и вышла замуж.

- Столь легкомысленное отношение к себе привело к катастрофическим последствиям,- признает Нифонтова. - Мой нынешний любимый муж очень вкусно готовит блинчики и другую вкуснятину. Ему, конечно, нравилось, как я их уплетаю. Но…перед новым годом я со страхом встала на весы и узрела страшную правду - 97 кило при росте 156 сантиметров.

Отделить воду от тверди

Уже через два месяца Юля без особого для себя напряга потеряла семь кило! А потом стала сбрасывать больше и больше. По словам Юлии, увидев, как постройнела коллега, она узнала от нее правилами системы Татьяны Малаховой.

- Поначалу, выполняла всего несколько правил, - рассказывает постройневшая женщина, - отделила еду от питья (после еды можно попить только через час), каждый приём пищи начинала с сырых овощей, пила только воду (кофе, чай, соки особенно магазинные, и т.д. исключаются), позднее плавно убрала из употребления вредный жир, сладкое и мучное (а также картофель), ограничила употребление соли.

- Если вы желаете, чтобы вес убавлялся как по маслу, то очень важно хотя бы первые две недели с придерживаться бессолевой диеты, – советует Юлия. - Потом можно будет подсаливать (без фанатизма) морской солью, а также сушенной и размолотой в кофемолке водорослью - ламинарией (на вкус от соли ничем не отличается). При этом вместе с потерей веса бонусом уйдут проблемы с давлением. С первого же дня ограничения соли, я забыла про таблетки от давления, которые уже много лет пила ежедневно.

Соблюдая эти правила, по утверждению Юлии, она с удовольствием ела досыта, четко соблюдая интервалы между приемами пищи и отменив перекусы.

Диета в командировках

По словам писательницы, полюбившаяся ей система питания позволила спокойно перенести и праздники и командировки.

- Когда я была в командировке в Красноярске на литературном форуме, для меня стало приятным открытием, что система питания, выбранная мной, в принципе, подходит под ресторанное меню, если не пить во время еды, а десерт, например, съедать перед, а не после основных блюд, - поделилась литератор. - К тому же шёл Великий пост, и рестораторы позаботились, чтобы люди, оторванные от дома, имели возможность соблюдать его. Постный стол – стал для меня буквально спасением! Это и салаты из сырых овощей (включая сырую свеклу), винегрет, гречневая каша с грибами и т.д. В праздник 8 марта тоже не страдала, позволила бокал красного сухого вина.

«Спорт - это не мое»

- Спорт я в свою жизнь не добавила, - честно говорит Юля. - Может быть, пока, но я с детства антиспортивный человек. Сначала мама привела меня в фигурное катание, и я его тут же возненавидела. Потом в школе занялась греблей на байдарках, но когда увидела качественные руки чемпионок, решила, что это не мне это противопоказано, с плаванием такая же история. Поэтому пока стройнею без нагрузок, отмечая, что кожа не обвисает, а цвет лица улучшается.

А муж продолжает меня баловать уже правильными блюдами. Недавно, к примеру, приготовил шедеврально тушеные кабачки с капустой.

Комментарий специалиста

Денис Фуголь, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук:

- На мой взгляд, здесь представлена все же диета, а не система питания. Слишком много ограничений. Из них есть разумные, которые бы посоветовал любой диетолог при сбросе веса. Героиню можно поздравить с таким успехом, но у меня лично есть опасение, что вес может вернуться, если эта диета надоест. Принцип раздельного поглощения воды мне лично кажется спорным, как и употребление перед каждым приемом пищи растительных продуктов в необработанном виде в большом количестве.

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