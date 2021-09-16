Алтайский Минздрав о скандале с пьяным хирургом: «Если факты подтвердятся, он будет уволен»

Врач должен был поставить укол обезболивающего Фото: Олег УКЛАДОВ

Минздрав Алтайского края сообщил о временном отстранении от работы хирурга, который якобы проколол щеку пациенту, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства. Ранее об инциденте рассказал друг потерпевшего. Следком проводит проверку по данному факту.

Накануне бийчанин рассказал на своей странице в инстаграме о враче, который якобы будучи пьяным, оказывал помощь пациенту в Центральной городской больнице. У мужчины были серьёзные травмы после ДТП, и врач должен был поставить укол обезболивающего. Во время постановки препарата хирург якобы проколол щеку пациенту: игла прошла насквозь, а само лекарство попало в рот. После инцидента мужчина попросил сменить медработника.

- Прошу общей огласки, потому что не дай бог в такой ситуации окажутся ваши родные, и на помощь придут такие «врачи», - написал пользователь в опубликованной истории.

По данным министерства здравоохранения региона, сразу после публикации хирурга отстранили от работы. Он не работал в штате, а был нанят по договору совместительства.

- Главный врач уже информирован о ситуации, просим прощения за поведения таких представителей профессии, если факты подтвердятся, специалист будет уволен, подобное поведение недопустимо для доктора, - отметили в Минздраве.

Как отметили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, следователи уже выезжали в больницу и опрашивали свидетелей происшествия. Причем медперсонал отрицает, что пациенту прокололи щеку.

- В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства, изложенные в материале средств массовой информации. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям медицинского работника на наличие признаков уголовного деяния, предусмотренного ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному без уважительных причин). По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - подчеркнули в следкоме.

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