«Это залет»: Только 8% рейсов «Уральских авиалиний» из Москвы в Барнаул прибывают вовремя

Задержки рейсов стали регулярными у авиакомпании Фото: Олег УКЛАДОВ

В некоторых случаях задержка, возможно, для кого-то в радость, но если дело не касается авиарейсов. На данном этапе начинаются серьезные проблемы. Жители и гости Барнаула в последнее время все чаще сталкиваются с этим.

Трудности с перелетами «Уральскими авиалиниями» начались, как минимум весной, еще до наступления высокого сезона, а летом в разы усугубились: позднее прибытие рейсов из Москвы, подготовка борта для обратного вылета, соответственно, потеря времени. И так по замкнутому кругу.

Минувшим летом, когда жители всей страны начали летать в отпуска, выяснилось, что это не локальная проблема Барнаула. Задерживаются практически все рейсы «Уральцев» без исключения. На все запросы СМИ и рядовых пассажиров в авиакомпании говорили, что задержки вызваны разными факторами: позднее прибытие борта, предполетная подготовка, непогода. То есть, каждый раз был виноват кто-то, но только не сам перевозчик.

И вот очередной негативный опыт от общения данной компанией: пассажирка рейса Москва-Барнаул рассказала «Алтапресс», что ее самолет должен был вылететь 14 сентября в 22.15 (согласно расписанию), но в итоге только около часа ночи людей начали запускать на борт. Среди пассажиров оказался пьяный мужчина, но его почему-то тоже пропустили. Во время инструктажа он некорректно себя повел по отношению к бортпроводнице и другие пассажиры попросили высадить его. Капитан воздушного судна отменил вылет и вызвал наряд полиции. Пока проходила вся процедура, у пилотов закончилась смена, и они покинули рабочее место. Только спустя несколько часов был найден и экстренно вызван новый экипаж, который вылетел в Барнаул, но произошло это в 6 утра. Все это время пассажиров «мариновали» в самолете и выдавали лишь воду.

Не рассчитали

- Представители авиакомпании нагло врут. В июне я возвращалась из Сочи в Москву. Должна была вылететь в 8 утра. Однако когда приехала в аэропорт с вещами, выяснилось, что мой рейс задерживается, - рассказывает уроженка Барнаула Александра. – Сначала было одно время, затем другое. При этом заранее авиакомпания не оповестила, что будет перенос. Я бы осталась в гостинице. Удалось найти представителя «Уральских авиалиний». Он сказал, что наш рейс и ряд других ближайших, отменяются. Причины не назвал. Дозвониться на «горячую линию» вообще невозможно. На электронные письма они тоже либо не отвечают, либо с огромным опозданием, когда тебе уже не надо. В итоге мне удалось выяснить, что «Уральцы» выбили себе график полетов из Москвы в Сочи раз в час, а, по всей видимости, столько туристов не набралось. Чтобы не гонять пустые самолеты, они просто объединили всех с 6 утра и отправили нас одним рейсом только около шести вечера!

При этом, как рассказывает туристка, представитель авиакомпании в аэропорту не предложил воду или оставить багаж на бесплатное хранение. Обо всем этом она прочитала в правилах на сайте перевозчика.

Бюджетное отношение

Некоторые туристы считают, что проблема назрела давно и это уже больше смахивает на системный «баг» летной программы.

- Иногда, чтобы сэкономить, выбираю вариант вылета не из Барнаула, а из Новосибирска. Прошлым летом мой рейс задержали почти на три часа. В этом году история повторилась. Обратный вылет из Москвы также задержали часа на два, при этом уже в самом самолете мы перед отправлением просидели еще почти час. В полете же пилоты «нагнали» время и на удивление, в Сибири мы приземлились практически вовремя, но это, скорее, исключение. На мои запросы в компании сказали, что в «Домодедово» долго готовили борт к отправке, но неужели так во всех аэропортах страны? Сомневаюсь, - говорит жительница Барнаула Анна. – Все бы ничего, иногда можно понять, если, к примеру, нелетная погода. Другие авиакомпании присылают СМС, как-то сообщают о задержках рейса, а здесь же даже связаться с ними нельзя! Кто-то говорит: «А что ты хотела? Сама выбрала бюджетный перелет!». Но постойте, я в июне летела из Сочи тоже бюджетными авиалиниями и мой рейс от силы задержали минут на 10-15.

Переплата

- На прошлой неделе мне тоже пришлось лететь «Уральскими». Я полетела на присягу к сыну, который поступил в Военную Академию связи в Санкт-Петербурге. Билеты до Питера и обратно (с пересадкой в Москве) «Уральскими авиалиниями» мне обошлись в 15,5 тыс рублей. Рейс из Барнаула до Москвы авиакомпания задержала на 3 часа, в итоге я опоздала на стыковочный рейс от Москвы до Питера. Пересадить на следующий рейс до Питера «Уральские авиалинии» меня не смогли, так как не было свободных мест. Предложили лететь их авиакомпанией на следующий день. Но для меня это был вообще не вариант, так как присяга была в 9 утра, - рассказывает редактор «КП»-Барнаул» Ольга Ведерникова.

На выбор было два варианта: самолет S7 на 17.00 или 20.00 за 15 и 10,5 тысяч соответственно. Пришлось выбрать вечерний вылет. Кстати, у многих других пассажиров барнаульского рейса также оказались стыковочные билеты и все, естественно, опоздали. Многие летели на море и единственное что им предложили – самолет только на следующий день!

В итоге, когда наша героиня возвращалась из Санкт-Петербурга обратно, на табло Пулково было сообщение, что самолет «Уральских авиалиний» до Москвы задерживается на три часа, а это значило, что она в любом случае опоздала бы на рейс Москва-Барнаул (а он летает только раз в сутки). Так что была высокая вероятность застрять в столице в лучшем случае на сутки, а в худшем – до появления свободных мест.

Переплата за дополнительные билеты составила 13,5 тысяч рублей, и теперь Ольга намерена подавать претензию в «Уральские авиалинии».

Статистика

Популярный агрегатор по продаже авиабилетов, предоставляющий в открытом доступе статистику вылетов говорит о том, что самолеты «Уральских авиалиний» из Барнаула в Москву только в 22% случаев прилетают вовремя. Обратно – только в 8%! Средняя задержка борта составляет от 91 до 109 минут.

К сравнению, S7 прибывает в Москву согласно расписанию в 87% случаев, из Москвы – в 78%.

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