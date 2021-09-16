Вратарь барнаульского «Динамо» получил перелом после столкновения со штангой

Богдан Карюкин получил травму во время матча (фото: скриншот трансляции игры)

Последний матч барнаульского «Динамо» с командой из Миасса завершился для алтайского голкипера досрочно: в результате столкновения со штангой он получил тяжелую травму.

Шел второй тайм. Обычный игровой момент, удар по воротам. Голкипер Богдан Карюкин пытается перехватить мяч, прыгает в сторону и уже в полете поворачивает голову и видит, что приближается к штанге. Все настолько быстротечно, что как-то среагировать по-другому он просто не успел. В результате удар. Резкая боль и хлынувшая кровь. Врачу команды сразу стало ясно, что в таком состоянии речи о продолжении игры не может быть. Надо как можно быстрее диагностировать повреждение и оказать неотложную медицинскую помощь.

К полю попросили подъехать машину «скорой». Футболиста погрузили и в сопровождении фельдшера отправили в горбольницу №1.

Момент падения игрока после столкновения со штангой (фото: скриншот трансляции игры)

- У Богдана Карюкина перелом носа без смещения и гематома правой лицевой части. Кровоизлияния и сотрясения мозга диагностировано не было. Теперь ему предстоит довольно долгое восстановление — не менее 30 дней, - говорят в пресс-службе клуба.

А это значит, что Богдан пропустит не просто ближайшие матчи, но и игру в рамках группового этапа Бетсити-Кубка России по футболу сезона 2021-2022 гг с «Нижним Новгородом». Встреча состоится 22 сентября в Барнауле. А это уже очень плохо для самой команды.

- Надежда на молодого вратаря Никиту Зубчихина. Он, конечно, игрок без опыта, но я не думаю, что будет какая-то проблема. А потеря Богдана – это, конечно, плохо, - говорит тренер «Динамо-Барнаул» Александр Суровцев.

Именно Зубчихин встал в ворота барнаульцев, когда его коллегу по команде отправили в больницу. До конца матча он сохранил нулевой результат. Встреча с «Торпедо-Миасс» завершилась со счетом 0:0.

Уже завтра, 17 сентября, «Динамо» принимает на своем поле «Спартак Туймазы». Начало в 16.30.

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