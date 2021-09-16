Последние новости Алтая на 16 сентября 2021 года: триумфальное возвращение паралимпийцев, серьезный пожар и компенсация за изуродованный нос

Представители Алтайского края завоевали семь медалей Фото: Виталий БАРАБАШ

Мы собрали последние новости Алтая на 16 сентября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

Встреча паралимпийцев

Утром 15 сентября в Барнаул вернулись участники Паралимпийских игр в Токио. Среди них трехкратный чемпион соревнований Роман Жданов, легкоатлет Александр Костин и его зрячий лидер Юрий Клопцов, а также пловец Егор Ефросинин. Вместе с ними из Москвы прилетела и заслуженный тренер России по плаванию Елена Скололова.

– Паралимпиада сложилась отлично и почти, как планировалось. Эмоции невероятные. Чуточку хотелось бы лучше. Немного не получился вольный стиль, но будем работать над ошибками. Там у меня не получилось улучшить время и показать хорошие секунды. В целом, мы тренировались, знали, сколько будет дистанций, так что все практически прошло по плану. Мотивацию на работу я получаю и от соперников в том числе: их результаты растут и хочется доказать, что и мы чего-то можем показать, – рассказал Роман Жданов.

Паралимпийские игры в Токио проходили с 24 августа по 5 сентября. Представители Алтайского края завоевали семь медалей: три золотых, одну серебряную и три бронзовые.

Возгорание трансформатора

Вечером 15 сентября на территории шинного комбината на проспекте Космонавтов – загорелся трансформатор. На время его тушения без света и воды оставались часть жителей краевой столицы.

В результате пожара произошла разгерметизация емкости с трансформаторным маслом. Оно горело на общей площади около 100 квадратных метров. Открытое горение оперативно ликвидировали, пострадавших нет. Вскоре подачу воды и электроэнергии восстановили.

Компенсация за неудачную операцию

Жительница Барнаула отсудила 75 тысяч рублей за изуродованный нос. В 2018 году женщина обратилась в одну из частных клиник города, чтобы сделать операцию по устранению деформации носовой перегородки. В итоге после процедуры молодая девушка получила изуродованное лицо. А именно - провал хрящевой части и изменение формы носа.

Пациентка обратилась с исковым заявлением о взыскании с клиники компенсации морального вреда вследствие причинения вреда здоровью, а также штрафа предусмотренного законом «О защите прав потребителей.