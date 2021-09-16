«Даешь социализм». Какие проблемы в Алтайском крае хотят решить «Коммунисты России»

Как заявляют Коммунисты России, их кандидаты – это люди из народа. Фото: «ТОЛК»

15 сентября в Алтайский край приехал Председатель ЦК Компартии Коммунисты России Товарищ Максим Сурайкин. Это уже третий визит политика в регион за текущий год. На этот раз его цель – поддержать однопартийцев на предстоящих выборах, которые будут проходить с 17 по 19 сентября. Помимо борьбы за места в Государственной Думе, ЦК КПРК участвует в гонке за депутатские кресла в алтайском парламенте. Коммунисты надеются получить не меньше 10% в краевом законодательном собрании и больше 5% в Государственной Думе. О том, в чем ключевое отличие Компартии Коммунисты России от их соперников, почему нужно возвращаться к социализму и какие нужно принять законы для улучшения жизни простых людей, рассказали представители компартии на пресс-конференции.

Вернуть достойную жизнь

– Из 14-ти партий, принимающих участие в выборах в Государственную Думу, у 13-ти – буржуазные программы, в которых предусматривается лишь легкий косметический ремонт капитализма. Мы, как убежденные коммунисты, считаем, что капитализм хорошим быть не может. Только наша партия представляет программу социалистической модернизации, она называется «Долой капитализм – даешь социализма», – рассказал председатель ЦК КПКР Товарищ Максим Сурайкин.

Программа Компартии Коммунисты России предполагает полный возврат к социализму с бесплатной медициной и образованием, достойными зарплатами и высоким качеством товаров народного потребления. По словам Сурайкина, деятельность четырех флагманских партий парламента привела к систематической инфляции, череде экономических кризисов, постоянному росту цен на ЖКХ и в целом – к снижению уровня жизни населения.

– В советское время даже на минимальную зарплату можно было достойно жить, потому что коммунальные платежи составляли 4% от доходов, – говорит Сурайкин. – Если мы хотим вернуться к хорошей жизни, мы должны возвращаться к социализму.Программа Компартии Коммунисты России предполагает полный возврат к социализму с бесплатной медициной и образованием, достойными зарплатами и высоким качеством товаров народного потребления.

По словам Сурайкина, деятельность четырех флагманских партий парламента привела к систематической инфляции, череде экономических кризисов, постоянному росту цен на ЖКХ и в целом – к снижению уровня жизни населения.

Как заявляют Коммунисты России, их кандидаты – это люди из народа. Фото: «ТОЛК»

В пример лидер коммунистов привел социалистический режим в Китае, где правящая партия стоит на защите простых граждан и выступает за рост их благосостояния и защите социальных прав. По мнению партийцев, социалистическую модернизацию нужно проводить и в России, тем более что экономического потенциала для этих целей достаточно, так как ежегодно в федеральном бюджете остаются неизрасходованными порядка 1 трлн рублей.

С чем нужно бороться в Алтайском крае

Основную проблему Алтайского края Компартия Коммунисты России видят в низком уровне жизни простых людей. Это выражается в мизерных зарплатах, высоких коммунальных платежах, постоянно дорожающих продуктах, плохих дорогах и вымирающих селах.

– Мы сами все видим эти цены в магазинах, наблюдаем, как уничтожаются больницы – и с этим надо бороться, – говорит первый секретарь алтайского крайкома КПКР Сергей Матасов.– Яркий пример нашей работы – Иткульский спиртзавод. Это второе по налогоотчислению в крае предприятие, но никто, кроме нашей партии, не встал на защиту рабочих, когда нужно было спасать предприятие. Мы провели митинг, начали пикетировать здание администрации президента. В итоге нам удалось прорвать информационную блокаду, и губернатор полетел в Москву решать проблему.

Как заявляют Коммунисты России, их кандидаты – это люди из народа. Фото: «ТОЛК»

По словам Сурайкина, при получении мест в алтайском парламенте Коммунисты России будут выступать за получение крупных трансферов из федерального бюджета по программам, что позволит привлечь значительные средства в регионе.

Коммунисты коммунистам рознь

Голосуя за коммунистов, избиратель может запутаться, ведь в списке будет представлена еще и партия КПРФ, которая в предвыборной гонке пыталась оспорить подлинность подписей Компартии Коммунистов России.

– Основная программа КПРФ сократилась в несколько раз по сравнению с программой прошлых лет. Кандидаты КПРФ – это предприниматели, олигархи, которые хотят лишь обогатиться, и программа сверстана исходя из интересов крупного бизнеса. Если избиратель будет сравнивать эту программу с нашей, то вопросов у него оставаться не будет, – отметил Чермен Хугаев, заместитель председателя ЦК КПКР.

Как отметил секретарь ЦК КПКР по работе с молодежью Андрей Никольский, в 2016 году Компартия Коммунисты России заняли первое место среди всех непарламентских партий по поддержке избирателей, уступив лишь парламентской четверке.

Путь к социализму

Первым пунктов в программе Компартии Коммунисты России при получении 5-10% мест в Госдуме стоит закон о национализации крупных предприятий.

– Понятно, что господа из правящей партии будут этому препятствовать, но если мы получим большинство в Госдуме, этот закон будет принят немедленно, – заявил Сурайкин. – Многие другие законы, включая бесплатное образование, медицину, бесплатное жилье, мы можем принять уже в ближайщую пятилетку, даже не имея большинства в парламенте, так как заручимся общественной поддержкой. Власть будет вынуждена пойти навстречу народу.

Как заявляют «Коммунисты России», их кандидаты – это люди из народа, которые готовы трудиться в интересах простых людей.

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