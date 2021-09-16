"Во власти нужны новые люди": Александра Томашевич — о выборах 19 сентября

Александра Томашевич. Фото: "Новые Люди"

Сегодня каждый пятый избиратель ещё не определился, за кого ему голосовать. Можно понять: проголосуешь за старые партии — ничего не изменится, проголосуешь за малые — голоса пропадут. Впервые за долгое время у нас появился исторический шанс проголосовать за новую силу, и есть гарантия, что голоса не пропадут.

Люди важнее

Опросы социологов показывают, что "Новые люди" – единственная непарламентская партия, имеющая шанс зайти в Госдуму и обновить ее состав. В стране созрел запрос на перемены, так считает 41% россиян. В глазах избирателей именно "Новые Люди" олицетворяют собой эволюционный путь развития.

Мы беседуем с Александрой Томашевич – кандидатом в депутаты Государственной Думы по округу №42 от партии "Новые Люди", вице-президентом Алтайской региональной ассоциации туризма, преподавателем, членом координационного совета по развитию туризма при губернаторе.

– Почему вы решили идти на выборы от партии "Новые люди"?

– Основная концепция партии – "Люди важнее" и "Новые решения старых проблем". Считаю, что в современных условиях это то, что нужно стране. Очевидно, что консервативные подходы работают неэффективно. Для того, чтобы страна успешно развивалась, нам нужны новые люди во власти, новые подходы и новые идеи.

Вот, например, в федеральной части списка партии идет Сардана Авксентьева. Став по-настоящему народным мэром Якутска, она совершенно по-новому стала управлять городом. Сократив траты на содержание чиновников, она реализовала целый ряд проектов в интересах горожан. Недаром в Интернете ее называют "Мэр здорового человека". Сейчас Сардана отстаивает идею возвращения денег и полномочий регионам и муниципалитетам.

Александра Томашевич. Фото: "Новые Люди"

Образ будущего Алтая

– С чем вы идете на выборы?

– Сегодня в Алтайском крае сформировалась интересная и яркая команда неравнодушных и активных людей. Это и Владислав Вакаев, занимающийся возрождением парков края, и Ксения Киреева, создающая современные молодежные общественные пространства, и Надежда Зяблицева, руководитель проекта "Родина русского серебра".

Мы предлагаем программу развития нашего края. Она называется "Алтай: образ будущего". В ней – целый комплекс предложений по развитию экономики, социальной и политической сферы региона. Лично я в ней разработала блок, связанный с туризмом. Считаю, что наш край обладает огромным потенциалом для развития этой сферы. Туризм – это "генератор", закручивающий вокруг себя все остальные сферы. Он дает рабочие места, налоги, безопасные дороги, комфортную среду для жизни, устойчивую мобильную связь, формирует инвестиционную привлекательность региона.

Важное отличие "Новых людей" – не только предлагать идеи, но и воплощать их в жизнь, используя нестандартные подходы. Приведу два примера. Формируя программу возрождения моей малой родины – Рубцовска, с Владиславом Вакаевым мы провели стратегическую сессию "Рубцовск: образ будущего". На ней вместе с неравнодушными и активными горожанами было выработано несколько сценариев развития города, которые позволяют по-новому решить актуальные проблемы.

А недавно в Барнауле мы организовали уникальное событие – 3Д-маппинг. Это визуальная реконструкция одного из исторических зданий краевого центра – аптеки мадам Крюгер. Мы показываем, что историческое наследие это не руины зданий или пыльные архивы и что историю можно изучать по-другому, превращая ее в драйвер для развития территории.

Александра Томашевич. Фото: "Новые Люди"

– До выборов осталось всего пару дней, что бы вы хотели сказать своим избирателям?

– Впервые на выборах сложилась ситуация, когда в Госдуме может оказаться прогрессивная политическая сила, способная обеспечить движение страны вперед. И эта сила – партия "НОВЫЕ ЛЮДИ"! Друзья, 19 сентября встаньте, выйдите из дома и придите на избирательный участок. Напоминаю, наш номер в бюллетене – 4.

Изготовлено по заказу Кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Алтайский край – Славгородский одномандатный избирательный округ № 42 Томашевич Александры Ивановны. Оплачено из средств избирательного фонда Алтайского регионального отделения кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу Алтайский край – Славгородский одномандатный избирательный округ № 42 Томашевич Александры Ивановны (специальный избирательный счет № 40810810202009000151).