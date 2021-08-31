С вещами на выход! Театр кукол «Сказка» официально переехал

"Парад-переезд" театра кукол "Сказка" Фото: Олег УКЛАДОВ

Труппа алтайского театра кукол «Сказка» в понедельник, 30 августа, официально покинула здание бывшего кинотеатра «Родина» и вернулись на свою прежнюю площадку на улице Пушкина, 41. Теперь артисты будут принимать гостей в новом здании.

Новый дом для «Сказки» был сдан в августе. Его строительство длилось с конца 2017 года. Тогда, в конце декабря публике был представлен окончательный вариант внешнего вида будущего здания театра, а рабочие приступили к сносу аварийного храма искусства.

"Парад-переезд" театра кукол "Сказка" Фото: Олег УКЛАДОВ

Тогдашний заместитель председателя правительства Алтайского края Андрей Щукин торжественно пообещал, что новое здание появится на месте прежнего ровно через 18 месяцев. Но строительство сильно затянулось и открытие несколько раз переносили. Все это время артисты скитались по разным площадкам: одно время выступали в ДК «Моторостроителей» (при этом часть сотрудников находились в бывшем здании оркестра «Сибирь» на проспекте Красноармейском), потом принимали гостей в здании бывшего кинотеатра «Родина»…

И вот наконец-то мечта детей, их родителей, и, безусловно, самих артистов сбылась: «Сказка» вновь обрела свой дом.

Как водится у творческих людей, тихо-мирно отметить столь важное событие они просто не могли. О переезде узнал весь Барнаул. Сотрудники театра с чемоданами и своими героями в руках устроили красочную фотосессию, а затем провели торжественный парад по центральной аллее проспекта Ленина, а затем устроили перфоманс на ступенях здания на улице Пушкина. В общей сложности сотрудники театра, волонтеры и просто неравнодушные зрители перенесли около 200 кукол.

- Сегодня мы перевозим в новый дом наших кукол и декорации, но покидаем это место, здание кинотеатра «Родина», с чувством благодарности. Мы благодарны зрителям, которые приходили сюда на спектакли, здесь у нас появились новые проекты, в их числе «Театр на подушках», прошли две театральные лаборатории, а также появились наши «театральные фантазии», которые мы забираем с собой, - говорит директор театра Надежда Васильева.

"Парад-переезд" театра кукол "Сказка" Фото: Олег УКЛАДОВ

В завершении акции «Парад-переезд» состоялся розыгрыш пригласительных билетов на спектакли 58-го театрального сезона. Он откроется уже 4 сентября.

"Парад-переезд" театра кукол "Сказка" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Парад-переезд" театра кукол "Сказка" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Парад-переезд" театра кукол "Сказка" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Парад-переезд" театра кукол "Сказка" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Парад-переезд" театра кукол "Сказка" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Парад-переезд" театра кукол "Сказка" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Парад-переезд" театра кукол "Сказка" Фото: Олег УКЛАДОВ

"Парад-переезд" театра кукол "Сказка" Фото: Олег УКЛАДОВ

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