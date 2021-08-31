В Барнауле 1 сентября 2021 года также будет по-осеннему свежо Фото: Олег УКЛАДОВ

Стало известно, какой будет погода в Алтайском крае 1 сентября 2021 года. Днем в регионе воздух прогреется до +16…+21 градуса. Об этом «Комсомольской правдой – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Прохладно в День знаний 1 сентября в Алтайском крае будет из-за прохождения холодного фронта. В предгорьях возможен небольшой дождь. В утренние часы местами туман. В крае будет дуть северный ветер, 2-7 м/с, местами по югу возможны порывы до 12 м/с.

В Барнауле 1 сентября 2021 года также будет по-осеннему свежо: ожидается +17...+19 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный 2-7 м/с.

Напомним, ранее мы сообщали, что учебный год в школах региона начнется в очном формате, однако линейки в Алтайском крае 1 сентября 2021 года пройдут не во всех классах. Министерство уже оценило готовность к новому учебному году школ, детсадов, учреждений дополнительного, профессионального образования, краевых центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Все они готовы принимать учащихся и будут работать с 1 сентября.

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