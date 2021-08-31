Заморозки до -1 градуса прогнозируют в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае с 31 августа по 5 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае будет по-осеннему свежо. Это связано с прохождением холодного фронта и затоком воздуха из районов Арктики. О том, как долго в регионе будет такая погода и когда потеплеет, в разговоре с «Комсомольской правдой – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

На этой рабочей неделе в ночные часы в Алтайском крае температура воздуха составит +3…+8 градусов, местами в северных и северо-западных районах возможны заморозки до -1 градуса. Днем же столбик термометра покажет +15…+20 градусов.

По информации синоптиков, в ближайшие трое суток будет преимущественно без осадков, лишь в среду, 1 сентября, местами в предгорьях возможен небольшой дождь. В следующие дни заметно потеплеет.

– Уже на этих выходных, с субботы, 4 сентября, в связи с перемещением воздуха и его прогревом, температура будет повышаться. Днем ожидается от +25 до +30 градусов, а ночью +6…+12 градусов, – отметила Людмила Юрьевна.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае

Вторник, 31 августа

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +16...+21 градуса. В предгорьях небольшой дождь. В утренние часы местами туман. Ветер северный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Среда, 1 сентября

Ночью в регионе температура воздуха составит +5...+10 градусов. В предгорьях местами небольшой дождь. В утренние часы местами туман. Ветер северный, 3-8 м/с

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +15...+20 градусов. Без осадков, местами в предгорьях небольшой дождь. В утренние часы местами туман. Ветер северный 3-8 м/с, по югу местами порывы до 13 м/с.

Четверг, 2 сентября

Ночью в регионе температура воздуха составит +3...+8 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +16...+21 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

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