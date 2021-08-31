Как в школах Барнаула решили проблему нехватки мест для первоклассников

Всего в школы краевой столицы в этом году пойдут более 85 тыс. детей Фото: Олег УКЛАДОВ

Этим летом некоторые родители будущих первоклассников в Барнауле получили отказы от школ из-за нехватки свободных мест. О том, как удалось решить эту проблему, а также об особенностях нового учебного года во время пресс-конференции рассказал Андрей Муль, председатель комитета по образованию краевой столицы.

Места есть

Проблема с нехваткой мест была особенно актуальна в густонаселенном Индустриальном районе Барнаула. Некоторые родители получали отказы из-за того, что места в школах заканчивались, в итоге им предложили отвести детей в близлежащие образовательные учреждения. Всего в такую ситуацию попали 400 человек.

– На сегодняшний день места всем предоставлены. В школах есть еще порядка 100 свободных мест. Естественно, все дети будут зачислены и пойдут в школы 1 сентября, – сказал Андрей Муль.

Напомним, в июле стало известно, что некоторые барнаульцы не смогли устроить ребенка по прописке в ближайшую школу. В 2021- 2022 учебном году изменили порядок приема в школы. С 1 апреля по 30 июня в Барнауле принимали заявлений на обучение в первый класс для детей, имеющих первоочередное и преимущественное право, а также тех, кто живет на закрепленной территории. Тогда в горадминистрации обещали, что к началу нового учебного года всех детей, достигших школьного возраста, обеспечат местами.

Антиковидные правила

В новом учебном году в школах краевой столицы сохранятся все те же анткиовидные требования.

– Это кабинетная система, когда дети находятся в одном классе, а учителя приходят к ним. Также остаются другие требования – термометрия, ступенчатое расписание, разобщенные обеды и другое, – отметил Андрей Муль.

Всего в школы краевой столицы в этом году пойдут более 85 тыс. детей. Это на 2,5 тыс. больше, чем в прошлом.

Ранее мы сообщали, что учебный год в школах региона начнется в очном формате, однако линейки в Алтайском крае 1 сентября 2021 года пройдут не во всех классах. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Пятидневка

В новом учебном году в Барнауле 13 школ перейдут на пятидневную учебную неделю. Они самостоятельно приняли это решение и опробуют новый формат работы.

– Это не значит, что вся школа полностью перейдет на пятидневную учебную неделю. Это будут отдельные классы, пробный период. Такое возможно за счет уменьшения нагрузки, – подчеркнул председатель комитета по образованию краевой столицы.

Массовый переход школ на пятидневку по новым федеральным образовательным стандартам ожидается со следующего учебного года.

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