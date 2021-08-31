Белые медведи, дикообразы и пингвины: Кто еще может появиться в барнаульском зоопарке

Директор зоопарка Сергей Писарев и новорожденный олененок Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев в воскресенье, 29 августа, в Instagram провел прямой эфир который посвятил ответам на самые популярные вопросы посетителей о том, какие новые обитатели могут появиться в «Лесной сказке» и куда отдают малышей, которые родились здесь.

- Главным животным этого сезона стала зебра и поэтому задается много вопросов по поводу будущего Василия. Я думаю, что в новом вольере, который мы ему построили, будущее у него будет хорошее. По крайней мере жилищными условиями он точно обеспечен, - говорит Сергей Викторович. – А что касается пары, то она, естественно будет. Мы уже заказали девочку зебры в зоопарке города Пензы. Они создали свою пару в прошлом году и мы договорились с директором, что как только у них появится девочка, мы ее купим. Мы первые на заявке на это животное.

Но это пока отсроченная перспектива и на сколько она растянется загадывать сложно, но зато есть договоренности и по другим животным.

- Мы также с Пензенским зоопарком договорились, что приобретаем у них две самочки дикобразов. Два мальчика у нас уже живут. А еще мы отправили заявку Новосибирскому зоопарку на приобретение очень красивой кошки – манула. Это наша сибирская кошка, которая занесена в международную Красную книгу и в горах Алтая есть, но изымать из природы мы не имеем права, - добавляет Писарев. – Также в следующем году мы постараемся построить вольер для обезьян и в дальнейшем купить новые виды приматов.

Также посетители часто интересуются появится ли когда-нибудь в Барнауле океанаруем на подобии того, что есть в Новосибирске.

- Могу вас расстроить: в Барнауле никогда не будет Новосибирского зоопарка, - отшучивается директор «Лесной сказки». – А если говорить о зоопарка как об экономической составляющей, то население Барнауле не позволяет нам строить огромный зоопарк, потому что он частный и мы естественно не сможем жить на самоокупаемости, потому что посетителей в Алтайском крае всего два миллиона, но это население всего региона. А в Новосибирске это только население города. Так что количество населения играет очень важную роль в развитии зоопарка.

- Прослеживаете ли вы дальнейшую судьбу малышей, которые рождаются в нашем зоопарке и потом разъезжаются? – также интересуются барнаульцы.

- За некоторыми животными мы наблюдаем. Особенно к кому мы очень привязались. Вот к примеру, в национальном парке Бурятии живет тигренок Ермак. Он уже стал большим и взрослым тигром. Он поддерживает с нами родственные связи, но поймите, у нас в год в зоопарке рождается по 60-80 малышей. Отследить судьбу каждого просто невозможно. Единственное что мы гарантируем – это то, что мы продаем животных только в надежные руки, - говорит директор зоопарка.

Помимо этого барнаульцы и гости столицы региона часто спрашивают: а появятся ли когда-нибудь на алтайской земле белые медведи. Этот вопрос уже несколько раз всплывал, но никакой конкретики не было. Вот и сейчас даже руководство «Лесной сказки» не знает, как ответить на него.

- Существует программа сохранения белых медведей. Она поддержана компанией «Роснефть» и ее лично курирует генеральный директор. Именно она во многих зоопарках построила вольеры, а кроме того она берет на себя содержание медведей. Но как работает эта система: компания принимает заявки на строительство вольеров. Мы тоже разработали свой эскизный проект и направили им заявку. Как только она будет рассмотрена и мы получим положительное заключение – обязательно сообщим, - говорит Сергей Писарев.

А вот еще одна представительница косолапых Глаша, увы, останется без пары и будет коротать свои деньки без друга. Дело в том, что бурых медведей хватает и в дикой природе и в зоопарках, а если у пары начнут появляться детеныши, то тогда встанет вопрос об их реализации, а это будет сделать очень сложно, особенно сейчас, когда из-за браконьерства и лесных пожаров гинут взрослые животные, а их детеныши остаются одни. Чтобы они выжили – их забирают в питомники и зоопарки. А заводить самца и кастрировать Глашу руководств «Лесной сказки» не намерено.

Такие экзотические животные, как жираф и слон, скорее всего не появятся в Барнаульском зоопарке, так как им требуется очень много для пропитания того же сена и они будут объедать остальные обитателей, да и климат для них не подходящий, а вот пернатые вполне могут прижиться.

- На следующий год у нас намечено строительство вольера для птиц и уже есть договоренность с некоторыми зоопарками, которые готовы продать нам ряд редких птиц и мы с удовольствием их приобретем. А вообще, один из моих сыновей просто бредит хищными птицами и поэтому у нас есть желание построить вольер для грифов, горных орлов, филинов и других, - говорит собеседник.

Но не только такие птички появятся в Барнауле, также прорабатывается вопрос покупки пингвинов, а еще пара может появиться и у верблюда.