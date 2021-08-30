На Алтае подтвердился первый за три года случай заражения малярией

До обнаружения инфекции пациент лежал в ковидном госпитале Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае выявлен первый за последние три года случай заражения малярией. Информацию об этом подтвердили «Комсомольской правде» в региональном Роспотребнадзоре.

– Это тропическая малярия, в наших климатических условиях и нашими переносчиками не передается. Случай 100% завозной. Человек вернулся из командировки из Центральноафриканской республики, – рассказали «Толку» в Роспотребнадзоре края.

В ведомстве уточнили, что это единичный случай заражения на Алтае. Последний раз малярию завозили в регион три года назад – тогда инфекцию выявили у человека, который приехал из Судана. А местных случаев инфицирования не было зафиксировано в крае 1961 года.

В ведомстве уверяют, что это единичный случай и угрозы распространения инфекции по краю нет.

Известно, что до того, как у пациента подтвердилась малярия, он лежал в больнице с коронавирусом.

– Когда он вернулся из командировки, то здесь уже заразился коронавирусом. Дело в том, что у малярии достаточно продолжительный инкубационный период, и она долгое время себя не проявляла. Пациент лежал в ковидном госпитале, и когда его уже выписали, начали проявляться симптомы малярии, – пояснили «КП» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Напомним, ранее сообщалось, что профессор Института биологии и биотехнологии АлтГУ Роман Яковлев отправляется в Африку искать методы борьбы с малярией. Ученый вместе с первой экспедицией отправился в Мали, где он должен пробыть месяц.

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